Serebral Palsi Hastası Mehmet Bakır Eğilmez’in Başarı Hikayesi ve Annesinin Fedakarlığı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Serebral Palsi Hastası Mehmet Bakır Eğilmez’in Başarı Hikayesi ve Annesinin Fedakarlığı

Serebral Palsi Hastası Mehmet Bakır Eğilmez’in Başarı Hikayesi ve Annesinin Fedakarlığı

Eskişehir'de yaşayan Nuray Eğilmez, serebral palsi hastası oğlu Mehmet Bakır Eğilmez'i 21 yıldır destekliyor. Annesinin fedakarlığı sayesinde uluslararası başarılar elde eden Mehmet, 'En büyük destekçim annem' diyerek minnettarlığını ifade ediyor.

18.02.2025 11:01  Güncelleme: 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de yaşayan Nuray Eğilmez, serebral palsi hastası oğlu Mehmet Bakır Eğilmez'i 21 yıldır sabah saat 6.30'da yüzme antrenmanlarına götürüyor. Avrupa ve ülke genelinde şampiyonluklar elde eden paralimpik yüzücü Mehmet Bakır Eğilmez, "En büyük destekçim ve arkadaşım annem, hayatımın merkezinde. Gerek evde gerek dışarda sürekli yanımda" dedi.

Eskişehir'de yaşayan 57 yaşındaki Nuray Eğilmez, 1997 yılında doğan oğlu Mehmet Bakır Eğilmez'in serebral palsi hastası olduğunu öğrendi. Aldığı haberle oldukça üzülen anne Eğilmez, bir süre üzüntüsünü bir kenara bırakıp oğlunun gelişimi için araştırmalara başladı. Daha sonra oğlunu okula yazdıran Nuray Eğilmez, onunla birlikte derslere girdi. Annesinin desteğiyle iki üniversite bitiren Mehmet Bakır Eğilmez, 6 yaşında başladığı yüzmede ise birçok başarı elde etti. 2020 yılında eşini kaybeden Nuray Eğilmez, 5 yıldır çocuğuna tek başına destek oluyor.

21 yıldır güneş doğmadan antrenman için çıkıyorlar

Hali hazırda Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü Paralimpik Takımı'nın yüzücüsü olan 27 yaşındaki Mehmet Bakır Eğilmez'in, annesiyle müsabakalar için gezmediği ülke ve il kalmadı. 21 yıldır oğlunu sabah saat 4'te uyandıran ve kahvaltısını hazırlayan anne Nuray Eğilmez, saat 6.30'da evden çıkıyor. Güneş doğmadan yola koyulan anne ve oğul, yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan havuzda antrenman yapıyor. Oğlunun attığı bir kulaç ile tüm yorgunluğunu unutan fedakar anne, tüm bunların yanında 21 yıldır içinde bulunduğu spordan öğrendikleri ile havuzun başında oğluna taktik vermeyi de ihmal etmiyor.

Mehmet Bakır Eğilmez: "En büyük destekçim ve arkadaşım annem oldu"

Başarıları ve annesinin desteği hakkında konuşan paralimpik yüzücü Mehmet Bakır Eğilmez, "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji ve Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümlerinden mezunum. Yaklaşık 6 yaşımdan beri yüzüyorum. Son 12 yıldır da profesyonel olarak yüzücülük yapıyorum. Türkiye'de birçok yerde şampiyon oldum. Belarus'ta da şampiyon oldum. Bu süreçte en büyük destekçim ve arkadaşım annem oldu. Annem benim hayatımın merkezinde. Gerek evde olsun gerek dışarda olsun sürekli yanımda, sürekli bana yardımcı oluyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Nuray Eğilmez: "Yüzmeye başlayınca 'Demek ki bu çocuk ilerleyecek' dedim"

Gelişimi için yüzmeye yönlendirdiği serebral palsi hastası oğluyla 21 yıldır antrenmanlara, şehir dışı ve yurt dışındaki müsabakalara giden 57 yaşındaki anne Nuray Eğilmez, "Oksijensiz kaldığı için serebral palsi hastası oldu. Bunu oğlum 2-2,5 yaşına geldiğinde anladım. Doktor serebral palsi dedikten sonra onu her yere götürdüm tedavi için. Sonra 6 yaşında yüzmeye başladık. 2017 yılında da tam anlamıyla yüzmeye başladı, yarışlara gidiyorduk. Türkiye şampiyonalarına da gittik. Sonra milli takım seçmelerine katıldı ve kazandı. 2019 yılında Belarus'a gitti, orada şampiyonalara katılarak madalyalar kazandı. Tabii ki bizi çok gururlandırdı. Böyle olunca biraz kendine geldi, biraz biraz konuşmaya başladı. Sonra yüzmeye de başlayınca 'Demek ki bu çocuk ilerleyecek' dedim" diye konuştu.

"Gülüşü, yüzüşü beni gerçekten çok mutlu ediyor"

Oğlunun tek bir gülüşü ile tüm yorgunluğunu unuttuğunu söyleyen anne Eğilmez, "Şu an 27 yaşında, 21 yıldır yüzüyor. Biz de emeklerimizin karşılığını aldık diyebilirim. Sabah erkenden kalkıyoruz, kahvaltı yaptıktan sonra havuza geliyoruz. Onun buraya geldiğindeki bir gülüşü, havuzda yüzüşü beni gerçekten çok mutlu ediyor, çok gururlanıyorum. Hep şükrettim, 'Bu da benim imtihanım' dedim. Ama demek ki ilerlemek lazımmış, her zaman bu çocuğu hayata nasıl kazandırabilirim diye düşündüm. Onların sonucunda da ortaya bu çıktı" dedi.

Alper Toprak: "3 defa milli takımda yer aldı"

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kentpark Kapalı Yüzme Havuzu'nda görevli antrenör Alper Toprak ise Mehmet Bakır Eğilmez hakkında, "Mehmet Bakır Eğilmez, en ağır engelli gruplarından biri olan S-3 klasmanında yüzüyor. Bize göre normalde Mehmet'in bu performansta yüzmesi yüzde 5 ihtimaldeydi. Ancak hem ailesinin hem bizlerin hem de havuz ekibinin yüksek gayretiyle şu an bu duruma geldi. 3 defa milli takımda yer aldı, hala da hazırlanıyor. İnşallah ilerleyen süreçlerde de yeniden milli formayı giyecek" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Mehmet Bakır, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Serebral Palsi Hastası Mehmet Bakır Eğilmez’in Başarı Hikayesi ve Annesinin Fedakarlığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:06 Yastık altındakileri çıkarın İşte altının zirve yapacağı tarih Yastık altındakileri çıkarın! İşte altının zirve yapacağı tarih
19:47 Ordu’da üç ilçede birden kıyıya variller vurdu, ekipler alarma geçti Ordu'da üç ilçede birden kıyıya variller vurdu, ekipler alarma geçti
19:34 Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara kar engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kar engeli
17:20 Ankara’da 3 saatlik zirve Erdoğan, Zelenski’nin beklediği mesajı verdi Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi
17:13 Rusya’dan Arabistan’daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz
09:19 Honda ve Nissan’ın birleşmesi yeniden gündeme geldi Honda ve Nissan'ın birleşmesi yeniden gündeme geldi
09:08 51 ilde PKKKCK operasyonları 282 şüpheli yakalandı 51 ilde PKK/KCK operasyonları! 282 şüpheli yakalandı
09:04 Osimhen’den Fenerbahçe’ye gözdağı: Çekinmiyoruz Osimhen'den Fenerbahçe'ye gözdağı: Çekinmiyoruz
08:45 Altın rekora yaklaşıyor Güne hareketli başladı Altın rekora yaklaşıyor! Güne hareketli başladı
08:41 Kastamonu’da yurdun 8’inci katından düşen genç hayatını kaybetti Kastamonu'da yurdun 8'inci katından düşen genç hayatını kaybetti
08:32 Osimhen’in pozisyonunda devam kararı doğru mu Ünlü yorumcular tek görüşte birleşemedi Osimhen'in pozisyonunda devam kararı doğru mu? Ünlü yorumcular tek görüşte birleşemedi
08:11 Serdar Dursun’un Ronaldo hayalleri yıkıldı Serdar Dursun'un Ronaldo hayalleri yıkıldı
07:35 Real Madrid’in yıldızı kulüp satın aldı Real Madrid'in yıldızı kulüp satın aldı
07:18 Galatasaray Süper Lig tarihine geçti Galatasaray Süper Lig tarihine geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2025 21:53:44. #1.11#
SON DAKİKA: Serebral Palsi Hastası Mehmet Bakır Eğilmez’in Başarı Hikayesi ve Annesinin Fedakarlığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.