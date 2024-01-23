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Seren Ay Çetin, altın kemer için hedefine odaklandı - Son Dakika
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Seren Ay Çetin, altın kemer için hedefine odaklandı

Dünya Boks Konseyi (WBC) gümüş kemer sahibi horoz sıklet sporcu Seren Ay Çetin, Danimarkalı sporcu Dina Thorslund ile dünya şampiyonluğu unvan maçında mücadele edecek. Seren Ay, hedefinin altın kemere ulaşmak olduğunu söyledi.

Seren Ay Çetin, altın kemer için hedefine odaklandı
23.01.2024 - 11:27,
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Dünya Boks Konseyi (WBC) gümüş kemer sahibi horoz sıklet sporcu Seren Ay Çetin, hedefinin altın kemere ulaşmak olduğunu söyledi.

24 Şubat Cumartesi günü Danimarkalı sporcu Dina Thorslund ile ülkesinde WBC ve WBO dünya şampiyonluğu unvan maçında mücadele edecek Seren Ay Çetin, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Kariyerinin en önemli maçı öncesinde duygularını paylaşan 27 yaşındaki boksör, "Uzun zamandır bu maç için hazırlanıyorum. En başından hedefim dünyanın 1 numarası olmaktı. Şimdi dünyanın 1 numarasıyla dövüşeceğim. Kendisi, istediğim kemerin sahibi. Aslında heyecanlıyım çünkü kariyerimin en büyük maçına çıkacağım. Kendimi göreceğim, antrenörüm beni görecek, bu yüzden biraz heyecan ve stres var ama güzel bir kamp süreci geçirdim. O yüzden kazanabileceğimi düşünüyorum, kendimden eminim ve iddialıyım." diye konuştu.

Kadıköy Boks Kulübü'nün sporcusu Seren Ay Çetin, rakibine ilişkin soruya şu yanıtı vererek devam etti:

"Rakibim çok tecrübeli bir isim. Zaten dünyanın en iyileri arasında yer alıyor. Sıkletimin ise en iyisi. Ben 3 numaradayım o ise 1 numarada. Uzun zamandır 1 numarada. Teknik olarak daha iyi olduğumu düşünüyorum ama o da kuvvetli bir boksör. Ben de iyiyim. Eminim ki hayatının en zor maçını benimle yapacak. Çünkü ben 15 yıldır bu ana hazırlanıyorum. Onun için sürpriz olacağım. Ben zaten onu hedef almıştım."

Maç için güzel bir plan hazırladıklarını anlatan Seren Ay, "Rakibim çok kuvvetli ama sadece ileri gidiyor. Ben hem ileri hem de geri gidiyorum. Her türlü bu işi yapıyorum. Maç için güzel bir plan ve stratejimiz var. Antrenörümle bu konu hakkında bir toplantı yaptık. Analiz ettik ve izledik. Ona göre bir plan çıkardık, zaten antrenmanlarımızı o doğrultuda yapıyoruz. Ben her zamanki gibi baskılı mücadele edeceğim çünkü benim olayım bu. Kuvvetli bir boksörüm ve teknik olarak da iyiyim. Benim tempoma dayanamayacağını düşünüyorum. Çünkü benim tüm rakiplerim, antrenman partnerlerim de dahil benim tempoma ayak uyduramıyor. O da öyle olacak diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Seren Ay, profesyonel boks federasyonunun kurulmasıyla ilgili ise şunları kaydetti:

"Eskiden biz başka ülke federasyonlarının lisanslarıyla maça çıkıyorduk. Bu da hoş bir şey değildi. Sonuçta ben Türk vatandaşıyım ve Türk lisansıyla maça çıkmak istiyorum. Antrenörümün desteğiyle Türkiye'de profesyonel boks federasyonu kuruldu. Nihayet uzun süre sonra ülkede federasyon kuruldu ve bizler kendi federasyonumuzun lisanslarıyla maça çıkıyoruz. Çok mutlu oldum, çok boksör var, bu da profesyonel boksun yaygınlaşmasını sağlıyor."

Avcı: "Seren Ay tarih yazacak"

Seren Ay Çetin'in WBC International, WBC Asya gümüş ve UBO dünya şampiyonluğu sahibi antrenörü Serdar Avcı, sporcusunun çok ciddi bir maça çıkacağını belirtti.

Güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini anlatan Avcı, şöyle konuştu:

"Seren Ay, çok ciddi bir maça çıkacak. Ülke tarihinde bir ilk. İlk defa bir Türk kızı, dünyanın en büyük federasyonunun dünya şampiyonluğu için ringe çıkacak. Hazırlıklarını Türkiye'nin ilk ve tek profesyonel boks kulübü olan Kadıköy Spor Kulübü'nde yapıyor. Kulübümüzde her şey mevcut. Rakibimiz 3 kez dünya şampiyonu. 20 maç 20 galibiyeti var ve daha önce hiç yenilmedi. Onun evine, deplasmana gidiyoruz. Bizim için zor maç olacak ama biz inançlıyız, bu maçı kazanacağımıza inanıyoruz. Ben Seren Ay'a inanıyorum, bu maçı kazanarak tarih yazacak. Şu ana kadar hiç böyle bir şampiyonumuz yok. Bu bizim için büyük onur ve gurur."

Kaynak: AA
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