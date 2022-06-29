Kadınlarda 2021 finalisti Karolina Pliskova (6 numaralı seribaşı) ile Tereza Martincova ve 2017 şampiyonu Garbine Muguruza (9) ile Greet Minnen arasındaki maçlar, programın yetişmemesi nedeniyle yarıda kaldı.

Sonuncusu 2016'da olmak üzere Wimbledon'ı kadınlarda 7 kez kazanan 40 yaşındaki Williams, dünya 115 numarası Harmony Tan ile karşılaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Serena Williams, Wimbledon'a ilk turda veda etti - Son Dakika

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