Serenity Alanya Belediyespor son 16'da TMS FC ile yarın saat 12.45'te karşılaşacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Serenity Alanya Belediyespor son 16'da TMS FC ile yarın saat 12.45'te karşılaşacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Serenity Alanya Belediyespor son 16 turunda Çin'in TMS FC takımıyla eşleşti. Yarın saat 12.45'te karşılaşacağı rakibini elerse çeyrek finalde Ukrayna'nın BSC Sunrise Kyiv ile Kosta Rika'nın CY Limon maçının galibiyle oynayacak.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Serenity Alanya Belediyespor'un son 16 turundaki rakibi Çin'in TMS FC takımı oldu.

Erkekler ve kadınlarda 5 kıtadan 33 ülkenin 48 takımının mücadele ettiği şampiyonada erkekler kategorisinde son 16 turunun eşleşmeleri kurayla belli oldu.

Grubunu 3 galibiyetle lider bitiren ev sahibi Serenity Alanya Belediyespor, Çin'in TMS FC takımıyla eşleşti.

Serenity Alanya Belediyespor, 23 Projects Uluslararası Plaj Sporları Merkezi ana stadyumunda Çin ekibi TMS FC ile yarın saat 12.45'te karşılaşacak.

Alanya ekibi, organizasyonda F Grubu'nu 6 puanla ikinci sırada bitiren Çin temsilcisini elemesi halinde çeyrek finalde Ukrayna ekibi BSC Sunrise Kyiv ile Kosta Rika takımı CY Limon maçının galibiyle karşılaşacak.

Alanya Belediyespor B Takımı'nın rakibi Sportivo Luqueno

B Grubu'nun son maçında SK Bosnia Teplice'yi son saniyede bulduğu golle 7-6 yenerek grup ikincisi olarak son 16 biletini alan Alanya Belediyespor B Takımı ise yarın saat 19.15'te Paraguay temsilcisi Sportivo Luqueno ile kozlarını paylaşacak.

Alanya Belediyespor B Takımı turu geçmesi halinde, Bulgaristan'ın BSC Yurkas ile Hollanda'nın BS Zeeland ekipleri arasında oynanacak maçın galibiyle karşılaşacak.

Şampiyona 1 Kasım Pazar günü final maçlarıyla sona erecek.

Kaynak: AA
Çin Halk CumhuriyetiAlanya BelediyesporDünyaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
1916’da Sibirya’ya esir götürülen Sivaslı yüzbaşının hatıraları torunuyla buluştu 1916'da Sibirya'ya esir götürülen Sivaslı yüzbaşının hatıraları torunuyla buluştu
“Gizli planı açıklıyorum“ diyen İslam Memiş’ten çok konuşulacak altın çıkışı "Gizli planı açıklıyorum" diyen İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın çıkışı
Sandıktaki hezimetten sonra Netanyahu’nun partisi yalana sarıldı Sandıktaki hezimetten sonra Netanyahu'nun partisi yalana sarıldı
Ünlü oyuncu Daisy May Cooper 24 bedenden 10 bedene düştü Ünlü oyuncu Daisy May Cooper 24 bedenden 10 bedene düştü
23:07
Netanyahu’nun partisinin, “Arap partileri oyları çaldı“ iddiasına yalanlama
Netanyahu'nun partisinin, "Arap partileri oyları çaldı" iddiasına yalanlama
22:28
Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel’den yorum
Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel'den yorum
22:25
Van’da trafik kazasında yaralanan polis memuru Tayfun Akalan şehit oldu
Van'da trafik kazasında yaralanan polis memuru Tayfun Akalan şehit oldu
21:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump telefonda görüştü
21:46
Mustafa Sarıgül hakkında mide bulandıran “masaj“ iddiası
Mustafa Sarıgül hakkında mide bulandıran "masaj" iddiası
21:02
Fed, faizi sabit bıraktı
Fed, faizi sabit bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 00:34:01. #7.13#
SON DAKİKA: Serenity Alanya Belediyespor son 16'da TMS FC ile yarın saat 12.45'te karşılaşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android