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Sergen Yalçın, Antalyaspor'un başında ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika
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Sergen Yalçın, Antalyaspor'un başında ilk antrenmanına çıktı

Bitexen Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki idmanda takımıyla ilk çalışmasını yönetti. Yalçın, antrenman öncesi futbolcularla tanışarak tek tek tokalaştı. Sakatlığından iyileşen Helton Leite ise takımla tekrar çalışmalara başladı. Antalyaspor, Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını yarın da sürdürecek.

Sergen Yalçın, Antalyaspor\'un başında ilk antrenmanına çıktı
02.01.2024 - 20:17,
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Bitexen Antalyaspor'da teknik direktörlüğe getirilen Sergen Yalçın, yeni takımının başında ilk antrenmanına çıktı.

Kırmızı-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Corendon Alanyaspor ile 5 Ocak Cuma günü yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Bugün imza töreniyle göreve başlayan teknik direktör Sergen Yalçın, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki idmanda yeni takımıyla ilk çalışmasını yönetti. Yalçın, antrenman öncesi futbolcularla tek tek tokalaşarak tanıştı. İdmanı, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ile bazı yöneticiler de takip etti.

Öte yandan, yaşadığı sakatlık sonrası iyileşen Brezilyalı file bekçisi Helton Leite, yeniden takımla çalışmalara başladı.

Akdeniz ekibi, Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın da sürdürecek.

Kaynak: AA
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