Süper Lig devi Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın, "Tercihimizi daha çok Türk hoca yönünde evriltmeye başladık. Arkadaşlarım daha sıcak Türk hocaya" sözleri sonrası gözler Sergen Yalçın'a çevrildi.
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Son olarak da futboldan sorumlu Feyyaz Uçar ile başarılı teknik adam bir araya geldi. İkilinin gerçekleştirdiği zirvede Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığını belirten Yalçın, yönetime 3 şart sundu.
Sergen Yalçın'ın şartları şöyle;
Son Dakika › Spor › Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelmeyi kabul etti ancak 3 şartı var - Son Dakika
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