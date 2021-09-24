Sergen Yalçın canlı yayında isim verdi! İşte Ajax maçına yetişecek futbolcular

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Altay'a 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından sakatlarla ilgili son durumu paylaştı.
Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle:
Oyunun tamamında çok kötü bir oyun olduğunu düşünmüyorum. Golden sonra farkı arttırabilecek pozisyonları yakaladık ama basit hatalarda futbol cezayı kesiyor. Neredeyse pozisyon vermediğimiz yarıda 2 gol yedik.
Pjanic'in Ajax maçında oynayabileceğini zannetmiyorum. Necip, Rosier, Larin, Batshuayi döner diye düşünüyorum. Bu kadro ile birleştirip onları devam ederiz. Yapacak bir şey yok.
Bu kadar üst üste maç yaptığınız zaman oyuncularda bu tür sakatlıklar olabiliyor. 24 günde 7 maçı aynı oyuncu grubu ile oynayamazsın. Rotasyon yapıyoruz, vay efendim rotasyon mu olur, şu mu olur bu mu olur çok bilen arkadaşlar var. Zor bir süreçten geçiyoruz. Ancak bu dönemi elbette atlatacağız."
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