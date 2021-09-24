Sergen Yalçın canlı yayında isim verdi! İşte Ajax maçına yetişecek futbolcular

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Altay'a 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından sakatlarla ilgili son durumu paylaştı.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle:

"NEREDEYSE POZİSYON VERMEDİĞİMİZ YARIDA 2 GOL YEDİK"

Oyunun tamamında çok kötü bir oyun olduğunu düşünmüyorum. Golden sonra farkı arttırabilecek pozisyonları yakaladık ama basit hatalarda futbol cezayı kesiyor. Neredeyse pozisyon vermediğimiz yarıda 2 gol yedik.

"PJANIC'İN AJAX MAÇINDA OYNAYABİLECEĞİNİ ZANNETMİYORUM"

Pjanic'in Ajax maçında oynayabileceğini zannetmiyorum. Necip, Rosier, Larin, Batshuayi döner diye düşünüyorum. Bu kadro ile birleştirip onları devam ederiz. Yapacak bir şey yok.

"ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ"

Bu kadar üst üste maç yaptığınız zaman oyuncularda bu tür sakatlıklar olabiliyor. 24 günde 7 maçı aynı oyuncu grubu ile oynayamazsın. Rotasyon yapıyoruz, vay efendim rotasyon mu olur, şu mu olur bu mu olur çok bilen arkadaşlar var. Zor bir süreçten geçiyoruz. Ancak bu dönemi elbette atlatacağız."