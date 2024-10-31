Sergen Yalçın'dan yıllar sonra gelen itiraf: Duyunca şok olacaksınız - Son Dakika
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Sergen Yalçın'dan yıllar sonra gelen itiraf: Duyunca şok olacaksınız

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Şimdilerde futbol yorumculuğu yapan Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta teknik direktörlük yaptığı dönemde Jeremain Lens'i kadro dışı bırakmasına sebep olan olayı anlattı. Lens ile gerçekleştirdiği görüşmeyi anlatan Yalçın, Hollandalı futbolcunun kendisine verdiği cevabı paylaşmadan önce ''Şok olacaksınız'' dedi.

31.10.2024 11:56  Güncelleme: 12:07
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Kariyerine yorumculuk yaparak devam eden teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta teknik direktörlük yaptığı dönemde Jeremain Lens'i kadro dışı bırakma gerekçesini ilk kez anlattı.

"LENS'E 'NİYE ÇALIŞMIYORSUN' DEDİM"

Lens'i bir gün odasına çağırdığını ve biraz konuşmak istediğini belirten Sergen Yalçın, yıldız futbolcuyla aralarında geçen diyaloğu şöyle anlattı: "Lens'e 'sen niye antrenmanlarda çalışmıyorsun hiç?' dedim. Sorum çok basit. 'Sen Premier Lig'de oynadın, oralardan geldin. Bu antrenman tempon orada olsaydı, seni ne yaparlardı orada?' dedim. 'Direkt kadro dışı bırakırlardı. Beni hiç kadroya bile almazlardı' dedi.

Sergen Yalçın'dan yıllar sonra gelen itiraf: Duyunca şok olacaksınız

"CEVABI DUYUNCA ŞOK OLACAKSINIZ"

'Peki, burada niye yapmıyorsun kardeşim?' dedim. Bana ne dedi biliyor musunuz? İnanmayacaksınız, cevabı duyunca şok olacaksınız. 'Hocam, ben burada Türk oyunculara uydum, onlar da çalışmıyor' dedi. Cevaba bakın cevaba! Normal mi bu bana verdiği cevap? Güldüm bende, kadro dışı bıraktım öteki sahaya gönderdim."

Sergen Yalçın\'dan yıllar sonra gelen itiraf: Duyunca şok olacaksınız

Jeremain Lens, Sergen Yalçın, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sergen Yalçın'dan yıllar sonra gelen itiraf: Duyunca şok olacaksınız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Türk:
    Bakalım hatay maçını ne zaman itiraf edecek... İşinie gelince yapı de hazımsızlık yap saldır, gelmeyince üstünü kapat ört... Ama ALLAH'ın adaleti var ve uzun vadede oyunları hep bozuyor. 110 35 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Şoktan çıktım bime giriyorum 83 8 Yanıtla
  • Osman Koca:
    iyiki sizi örnek aldım dememiş:))) 81 1 Yanıtla
  • Sezgin Haksever:
    ee lensi ve diğer Türk oyuncularını kim çalıştırıyormuş, kim sorumlu imiş onlardan 68 0 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Yoo adam doğru söylemiş 53 2 Yanıtla
  • Feyzullah Akbulut:
    Doğru söyleyeni yine dokuz köyden kovmuşlar 53 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    adam Türkiyedeki futbolcuları ve sistemi özetlemiş aslında işte Türk futbolu neden bir adım ileri gitmiyor açıkça ortada lense değil kendinize kızın 37 11 Yanıtla
  • Gökhan:
    lig de yabancı futbolcu kuralını kaldıralım hakemleri de tamamen yabancı hakem yapalım 3-5 seneliğine . mükemmel olmaz mı 45 1 Yanıtla
  • HoZaN KARAYOLUK:
    Nedir bunda şok olacak geyet normal dır 43 0 Yanıtla
  • Atatürk çü:
    Sergen Yalçın ! Adamsın ya , seviyorum seni 17 2 Yanıtla
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