Sergen Yalçın: "Eksiklerimizi görmek zorundayız"

13.09.2025 23:26
Beşiktaş, Başakşehir'i 2-1 yenerken, Yalçın takımın hala eksikleri olduğunu vurguladı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Başakşehir karşısında alınan galibiyete rağmen takım olarak hala eksikleri olduğunu ve bunları gidermek için de zaman gerektiğini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, sahasında Rams Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Bazı şeyleri oturtmak zaman istiyor"

Çok zor bir maç olduğunu dile getirerek sözlerine başlayan Yalçın, "Ama bunu bekliyorduk. Çok yeni başlamış bir ekibiz. Bazı şeyleri oturtmak zaman istiyor. Ama bugün itibarıyla kabul edilebilir bir mücadele, oyuncularımın kazanma arzusu, taraftarlara beraber hareket etmesi olumluydu. Ama olumsuz olan şeyler de var. Onları düzeltmek istiyoruz ki bir yerlere gidelim. Kazandığımız için mutluyuz. Oyunculara ve taraftarlara teşekkür ediyorum ama eksiklerimizi de görmek zorundayız. Zamanla toparlanacağız" ifadelerini kullandı.

"Bana göre sezonun en iyi oyunuydu"

Sergen Yalçın eksikleri olduğunu ancak bunu düzeltecek zamanları bulunduğunu da belirterek, "Bugünkü mücadele, oyucuların isteği savaşmaları, taraftarla bütünleşmeleri bence çok olumluydu. Bana göre sezonun en iyi oyunuydu. Bundan önceki maçlar sağlıklı geçmedi. Eksiklerimiz var ama önümüzde bunları telafi edecek zaman da var. Bu zaman zarfında düzeltmeye çalışacağız. Ne olacağını konuşmak için erken. Beklemek gerekecek. Ama oyuncular o ruhu kazanmaya başladı. O açıdan çok memnunuz. Oyun belki sıkıntılıydı, 70'ten sonra geriye düşüp oyunu çevirmek kolay değil. Ama oyuncuların mücadelesi, istekleri bizi mutlu etti. Her gün çalışıp, performansımızı daha yukarılara çekçeğimizi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"Camiamızdan ve taraftarlardan tam destek bekliyorum"

Siyah-beyazlı camia ve taraftarlardan tam destek beklediğini de sözlerine ekleyen 52 yaşındaki teknik direktör, "Eksiklerimiz yüzde 70-80'inini gidereceğiz. Oyuncularımızın isteği bunu düşünmeye itiyor bizi. Takım sezon başında hoca değiştirdi. Oyunlar, skorlar tatmin edici değildi. Bu da taraftar üzerinde baskı oluşturuyor. Biraz oyuncular tarafından da bakmak lazım. Hep beraber çalışarak bu süreçten çıkacağız. Ama nasıl, ne şekilde çıkarız sabır lazım. Bugünkü maçın pozitif taraflarına bakalım. Bunların olması normal. Çok oturmuş bir kadro değiliz. Birlikte çok antrenman, maç yapmadılar. 2-3 gün önce gelen oyuncuları oynattık. Yeni bir planlama yapıyoruz. Oyuncuların birbirini tanıması zaman alacak. Camiamızdan ve taraftarlardan tam destek bekliyorum" şeklinde konuştu.

"Ben, Cengiz Ünder ve Gökhan Sazdağı transferinin gelmesine önayak oldum"

Sergen Yalçın, transfer döneminde sadece Cengiz Ünder ve Gökhan Sazdağı'nın takıma kazandırılmasında etkili olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Ben transferin bitmesine 10 gün kala geldim. Benim kontrolümde olan bir dönem geçirmedik. Eski hoca ve scout ekibinin takip ettiği oyuncular alındı. Ben, Cengiz Ünder ve Gökhan Sazdağı transferinin gelmesine önayak oldum, Türk oyuncu kalitemizi yükseltmek için. Futbol sadece yabancı oyuncularla oynanmıyor."

Tecrübeli teknik adam, aynı zamanda sezon içerisinde futbolcularını farklı mevkilerde kullanmaya çalışacağını da sözlerine ekledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sergen Yalçın, Başakşehir, Maç Sonucu, Politika, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

