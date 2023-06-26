Şok gelişme! Sinan Engin: Sergen Yalçın, Fenerbahçe ile hiç görüşmedi

Ünlü yorumcu Sinan Engin, Fenerbahçe'nin gündemindeki hocalardan biri olan Sergen Yalçın'ın sarı-lacivertlilerle hiçbir zaman masaya oturmadığını açıkladı.

"FENERBAHÇE İLE HİÇ GÖRÜŞMEDİ"

Radyo Gol'e konuşan Sinan Engin, "Sergen, Fenerbahçe ile hiç görüşmedi." ifadelerini kullandı. Engin ayrıca deneyimli hocanın Neftçi Bakü ile temasını da değerlendirdi.

"AZERBAYCAN EKİBİ İLE OLACAĞINI ZANNETMİYORUM"

Sinan Engin yaptığı açıklamada, "Sergen Yalçın'ın Azerbaycan ekibi ile olacağını zannetmiyorum." dedi. Kuntz'un geleceğini de değerlendiren Engin, "Milli Takım ile herkesin adı geçiyor. Ben Milli Takım'ın Kuntz ile devam edeceğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.