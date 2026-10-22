Sergen Yalçın'ın A Milli Takım için imza töreni DHA Feed 2'den canlı yayınlanıyor

Sergen Yalçın'ın A Milli Takım için imza töreni DHA Feed 2'den canlı yayınlanıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın için TFF Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde imza töreni düzenleniyor. Tören, DHA Feed 2'den canlı yayınlanıyor.
A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın için TFF Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen imza törenini DHA Feed 2'den CANLI yayınlamaktayız.
Kaynak: DHA
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