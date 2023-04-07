Sergen Yalçın'a hoş geldin sürprizi! Takımı şampiyonluğa taşıyan futbolcu geri dönüyor - Son Dakika
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Sergen Yalçın'a hoş geldin sürprizi! Takımı şampiyonluğa taşıyan futbolcu geri dönüyor

07.04.2023 15:28

Sergen Yalçın'la büyük ölçüde anlaşmaya varan Trabzonspor, eski yıldızı Anthony Nwakaeme için de harekete geçti. Başkan Ertuğrul Doğan ile arasında özel bir bağ olduğu belirtilen tecrübeli futbolcunun, Bordo-Mavili kulübe dönmeye sıcak baktığı biliniyor.

Geçen sezon Abdullah Avcı ile şampiyonluk yaşayan Trabzonspor'da bu sezon tam bir hüsran yaşandı. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nden elenen Bordo-Mavililer, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışından da erken koptu.

BAŞKAN VE HOCA GİTTİ

Üst üste alınan başarısız sonuçlardan sonra başkan Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Abdullah Avcı görevi bıraktı. Yardımcı Orhan Ak da istifa etti.

SERGEN YALÇIN GELİYOR

Yeni Başkan Ertuğrul Doğan, teknik direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın'ı getirmek istiyor. Yapılan görüşmeler de olumlu geçti.

Sergen Yalçın'a hoş geldin hediyesi! Takımı şampiyon yapan futbolcu geri geliyor

HOŞ GELDİN HEDİYESİ

Maddi problemler nedeniyle sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al-Fayha'ya giden Nwakaeme, gösterdiği performansla Trabzonspor'u pişman etti. 16 maçta 8 gol atıp 3 asist üretti. Ancak tecrübeli futbolcu geri dönmeye sıcak bakıyor. Ertuğrul Doğan ile özel bir bağı olan Nijeryalı oyuncu, sosyal medyadan Trabzonspor paylaşımları da yapıyor.

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Sergen Yalçın, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sergen Yalçın'a hoş geldin sürprizi! Takımı şampiyonluğa taşıyan futbolcu geri dönüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sergen Yalçın'a hoş geldin sürprizi! Takımı şampiyonluğa taşıyan futbolcu geri dönüyor - Son Dakika
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