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Sergen Yalçın: Nuri Hoca'nın sistemine ufak dokunuşlar yaptık - Son Dakika
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Sergen Yalçın: Nuri Hoca'nın sistemine ufak dokunuşlar yaptık

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alanyaspor maçının ardından takımı tanımaya çalıştığını belirterek, 'Kendi sistemimizi oturtmak için biraz zaman gerekiyor. Nuri Hoca'nın sistemine ufak dokunuşlar yaparak gitmeye çalışıyoruz' dedi.

Sergen Yalçın: Nuri Hoca\'nın sistemine ufak dokunuşlar yaptık
05.01.2024 - 23:00,  Güncelleme: 23:47
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- Sergen Yalçın: "Nuri Hoca'nın sistemine ufak dokunuşlar yaptık"

ANTALYA - Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alanyaspor maçının ardından takımı tanımaya çalıştığını belirterek, "Kendi sistemimizi oturtmak için biraz zaman gerekiyor. Nuri Hoca'nın sistemine ufak dokunuşlar yaparak gitmeye çalışıyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor, sahasında ağırladığı Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sergen Yalçın, yaklaşık 3 gündür takımla çalıştığını söyledi.

Takıma alışma aşamasında olduğunu dile getire Yalçın, "Yaklaşık 3 gündür buradayız. Çok fazla bir süremiz olmadı takımla çalışmak için. Alışma aşamasındayız. Oyuncuları tanımaya, özelliklerini anlamaya çalışıyoruz. Bu 20 gün civarında sürebilir. Çok olumlu bir oyun olmadı bizim açımızdan. Zaman zaman üstünlük kurduğumuz dakikalar var. Oyuna rakibimiz pozisyon verdiğimiz dakikalar var. Basit hatalardan pozisyon verdik. Erken attığımız gol sayılsaydı bilmiyorum ne kadar el vardı. Baktık pozisyona bence gri pozisyondu. Ağır bir karardı bence. Onun haricinde rakibin de pozisyonları vardı" diye konuştu.

"Ufak dokunuşlar yapıyoruz"

Oyunlarını geliştirmek durumunda olduklarını ifade eden Yalçın, "Bunu da kısa bir süre zarfında yapmamız gerekiyor. Bugün için oyuna baktığımız zaman 1 puan iyi gibi duruyor. İnşallah önümüzdeki maçta bunu telafi ederiz. İkinci topları kazanma, temaslı oynama, topun bizde kalması noktasında eksiklerimiz var. Kendi sistemimizi oturtmak için biraz zaman gerekiyor. Nuri Hoca'nın sistemine ufak dokunuşlar yaparak gitmeye çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA
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