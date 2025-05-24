Sergen Yalçın sezonun en iyi 11\'ini seçti

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Maçın ardından futbol yorumcusu ve teknik direktör Sergen Yalçın, EKOL Tv'de yorumlarda bulundu. Deneyimli teknik adam, Süper Lig'de bu sezonun en iyi 11'ini seçti.

KALEYE MERT GÜNOK

Sergen Yalçın, seçtiği ilk 11'de kaleye Beşiktaş'ın tecrübeli eldiveni Mert Günok'u aldı.

SAVUNMA HATTI

Savunma hattını oluşturan Sergen Yalçın, dörtlü bir hat yaparak Malheiro, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Filip Kostic'i tercih etti.

ORTA SAHA

Orta sahanın merkezine Beşiktaş'tan Gedson Fernandes ve Galatasaray'dan Lucas Torreira'yı koyan Yalçın, önlerine ise Yunus Akgün, Rafa Silva ve Oğuz Aydın üçlüsünü koydu.

FORVET OSIMHEN

Takımın en ileri hattına Galatasaray ile sezona damga vuran Victor Osimhen'i koyan Sergen Yalçın ilk 11'ini tamamladı.