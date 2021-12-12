Son 8 resmi maçta galibiyeti bulunmayan Beşiktaş, Sergen Yalçın sonrası ilk sınavını Kayserispor karşısında verecek. Taraftarı önünde kötü seriye son vermek isteyen Kara Kartal'da bu mücadelede takımın başında altyapı antrenörü Önder Karaveli olacak.
Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden N'Koudou, Mert Günok ve Alex Teixeira ile cezalı Josef, Necip Uysal ve Welinton maç kadrosunda yer almıyor. Kayserispor'da cezalı olan Mario Gavranovic ve Dimitrios Kolovetsios bu maçta forma giyemeyecek.
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, Vida, Rıdvan, Atiba, Can, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi
Kayserispor(Muhtemel): Lung, Onur, Hosseini, Uğur, Carole, Attamah, Campanharo, Emrah, Kemen, Thiam, İlhan
Son Dakika › Spor › Sergen Yalçın sonrası kadro sil baştan! Beşiktaş-Kayserispor maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika Spor