Sergen Yalçın, UEFA Avrupa Ligi hakkında konuştu: Şansımız yok

Sergen Yalçın, ilk 3 maçta puan alınamamasının ardından acı gerçeği itiraf etti. Yalçın, "Artık şansımız yok" dedi.

"SKORA ALDANMAYIN

Takımda her zaman değişiklikler olabileceğini dile getiren Sergen Yalçın, "Yediğimiz gollerde savunma hatası olduğunu düşünmüyorum. Korner golü yedik. Belli eşleşmeler var, pozisyon alıyoruz. Kornerden gol yemedik herhalde bu zamana kadar. Takılıp kalmamak lazım. Nasıl bir önlem alırız, analiz ettikten sonra bakarız. Skora çok aldanmayın. Oyunun karşılığı bu değildi" dedi.

"HEP BERABER BEKLEYECEĞİZ"

Avrupa'daki rota hakkında Yalçın, "Lige dönmemiz lazım. Bundan sonra şansımız olduğunu zannetmiyorum. İlk 2 şansımız yok. Belki UEFA Avrupa Ligi şansımız olur, onu kovalayacağız artık. Diğer iki maçımız deplasmanda olacak. Sonucu hep beraber bekleyip görürüz" diye konuştu.