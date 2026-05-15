Sergen Yalçın\'dan oyuncularına tepki

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in son haftasında 2-2 sona eren Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"BAŞKAN İLE KONUŞMADIK"

Geleceği hakkında konuşan Sergen Yalçın, "Şu anda devam edip etmeme konusunda başkan ve yönetimle konuşmadık. 3-4 gün içinde bunu belirleyeceğiz. Kulübün menfaatleri için ne gerekiyorsa onu yapacağız. O yüzden şu anda bu konuları konuşmak istemiyorum." dedi.

"İKİNCİ YARI TATİLDEN ÇAĞIRDIK"

"Bence güzel bir maç oldu. Hedefsiz bir maç. Oyuncuları konsantre etmek biraz zorlaştı. Bizim çocuklar ilk yarıda tatildeydi herhalde, ikinci yarıda tatilden çağırdık onları. Beklemedik bir durum değil bu. Konyaspor maçından sonra sezon bitmişti bizim için. Bir hedef koymuştuk, onu kaybettik ve bu da oyunculara yansıdı. Ondan sonra konsantrasyon zorlaştı. Bugün de öyle oldu. İlk yarıda ortada bir takım yoktu. Devre arasında onları uyandırmak zorunda kaldım."