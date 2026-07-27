Sergen Yalçın\'ın "Bende yeri yok" diyerek gönderdiği yıldıza 20 milyon Euro\'luk teklif

Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın'ın planları arasında yer almayan ve "Benim takımımın oyuncusu değil" diyerek kadroda düşünmediği Ernest Muçi, Trabzonspor'da gösterdiği performansla piyasa değerini katlayarak Avrupa devlerinin radarında üst sıralara tırmandı.

''KÖTÜ OYUNCU DEĞİL AMA BENDE YERİ YOK''

Sergen Yalçın, henüz Beşiktaş teknik direktörlüğü görevine gelmeden önce yaptığı yorumculuk döneminde Muçi transferini eleştirmiş ve oyuncunun Arnavutluk Milli Takımı’nda süre almadığını vurgulayarak ödenen bonservisi yüksek bulmuştu. Yalçın, teknik direktörlük koltuğuna oturduktan sonra da bu görüşünü koruyarak, "Trabzon’da çok iyi oynadı, orada devam etsin. Kötü bir oyuncu değil ama benim sistemime uymuyor" ifadelerini kullanmıştı.

TRABZONSPOR OPSİYONU KULLANDI

Beşiktaş’tan satın alma opsiyonuyla Trabzonspor’a kiralanan Muçi, bordo-mavili formayla sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekti. Oyuncunun katkısından memnun kalan Trabzonspor yönetimi, 8.5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu devreye sokarak oyuncunun bonservisini Beşiktaş'tan aldı.

20 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Bordo-mavili kulüpteki çıkışının ardından Muçi için Avrupa'dan ilk ciddi hamle geldi. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, oyuncu için Trabzonspor'a 20 milyon Euro'luk teklif sundu. Ayrıca İtalya Seri A temsilcisi Napoli'nin de Arnavut futbolcuyu yakından takip ettiği belirtildi.