Sergio Oliveira resmen Galatasaray'da! İşte bonservis bedeli

Galatasaray, Porto forması giyen Sérgio Oliveira'yı resmen kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, futbolcunun bonservisi için Portekiz ekibine 3 milyon euro ödedi.

30 YAŞINDAKİ OLIVEIRA, 4 YILLIK SÖZLEŞMEYE İMZA ATTI

Sözleşme ve bonservis detayları hakkında KAP'a bildirimde bulunan Galatasaray, "Profesyonel futbolcu Sergio Miguel Relvas Gonçalves Pereira De Oliveira ve kulübü Futebol Clube Do Porto-Futebol, SAD ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 2.750.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir." ifadelerini kullandı.

"KANIMIN SON DAMLASINA KADAR MÜCADELE EDECEĞİM"

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Sergio Oliveira, "Galatasaray, 'Avrupa'nın Fatihi' olarak anılıyor. Galatasaray'a ait olduğu yere gitmesi için yardımcı olacağım. Kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğim. Eminim ki şampiyonlukları elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.