Serhat Akın'a yönelik saldırıyla ilgili bomba iddia! Fenerbahçeli yöneticilerden kanal sahibine tehdit mesajları - Son Dakika
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Spor

Serhat Akın'a yönelik saldırıyla ilgili bomba iddia! Fenerbahçeli yöneticilerden kanal sahibine tehdit mesajları

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Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen 5 şüpheli yakalanırken saldırıyla ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı. Akın'ın yorumculuk yaptığı kanalın sahibine "Az kaldı" gibi tehdit mesajları gittiği ve polis tarafından incelemeye alınan bu mesajlar için Fenerbahçeli iki yöneticinin adlarının geçtiği öne sürüldü.

29.09.2024 13:19
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Eski futbolcu Serhat Akın'ın, Youtube'da yaptığı program sonrasında Beykoz'da ayağından vurulması olayının yankıları devam ederken gazeteci Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak iddialar geldi. Köşe yazısında olayın detaylarını anlatan Fatih Altaylı, Serhat Akın'ın yorumcu olduğu Sports Digitale kanalının sahibi Murat Zorlu'ya tehdit mesajları gittiğini, bu mesajlardan birinin "Az kaldı" olduğunu ve polis tarafından incelemeye alınan bu mesajlar için Fenerbahçeli 2 yöneticinin adlarının geçtiğini iddia etti.

"TÜRK SPORU DAHA DA KİRLİ HALE GETİRİLİYOR"

Fatih Altaylı'nın kullandığı ifadeler şu şekilde; "Spor yorumcusu Serhat Akın'ın vurulması dahi spor camiasında sessizlikte geçiştirilmeye çalışılıyor. Spor medyası da, polis adliye medyası da konu karşısında suskun. Sanki korku içindeler. Yazmamayı, konuşmamayı, haber yapmamayı tercih eder bir görüntü veriyorlar. Bahis mafyası tarafından zaten kirletilmiş olan Türk sporu, bu sessizlikle daha da kirli hale getiriliyor.

"TELEFON EKİPLER TARAFINDAN İNCELEMEYE ALINDI"

Ancak olayın meydana geldiği gün de yazdığım gibi spor camiasında herkes Serhat Akın'ın yayın yaptığı Sports Digitale kanalının sahibinin bazı Fenerbahçeli yöneticilerle sorun yaşadığını ve hatta tehdit edildiğini biliyor, konuşuyor. Kendisi de oldukça fanatik bir Fenerbahçeli olan Murat Zorlu'nun telefonu, olayı soruşturan ekipler tarafından incelemeye alınmış durumda. Ve kendisine tehdit olarak algılanabilecek mesajlar gönderen kişilerin mesajları inceleniyor. Öğrenebildiğimiz kadarı ile bunlar arasında Fenerbahçeli iki yöneticinin adları öne çıkıyor. Bunların kamuoyunda da en çok bilinen ve tanınan yöneticiler olduğu söyleniyor.

Tehdit değilse bile, öfke dolu olarak nitelendirilebilecek mesajlardan biri 'Az kaldı' şeklinde. Bir gece geç saatte atılmış bir mesaj. Bana sorarsanız, adı geçen 2 yönetici de bu işleri yapacak ya da yaptıracak kişiler değil. Ancak birilerinin bu işi yapıp, yöneticilere 'Abi hallettik' diyerek para isteme olasılıkları çok yüksek görünüyor.

Serhat Akın\'a yönelik saldırıyla ilgili bomba iddia! Fenerbahçeli yöneticilerden kanal sahibine tehdit mesajları

Serhat Akın, Polis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Serhat Akın'a yönelik saldırıyla ilgili bomba iddia! Fenerbahçeli yöneticilerden kanal sahibine tehdit mesajları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • ferhat eser:
    kendi kalecileri rüştüyü rahmetli sefaya dövdüren bunlar efsane dedikleri alexi kovup jübile yapmayan bunlar serhat akın olayı ortada hala soru işareti dahada bombası trabzonda takım otobüsünü kurşunlatanlarda acaba yine kendilerimiydi araştırılmalı 79 36 Yanıtla
    Kenan Dayan:
    arada doğru ve guzel cümle kurbiliosun bak ")) 0 0
    mehmet özcan:
    YOK aa 0 0
    Sabri Kılıc:
    sallama la yaprağım. sen kendi takımınin işlerine burnunu sok 0 0
  • Ankara null:
    rezil fb yonetimi 81 22 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    Biz zaten biliyoruz kuşları 52 23 Yanıtla
    mehmet özcan:
    benim kuşumu gördünmü 0 0
  • Ertan Encü:
    Herkes istediğini konuşabilmeli. Kaldıki serhatın işi ekmeği bu. Onun gibi düşünen bir çok insan var. Ben onun gibi düşünmüyorum ama saygı duyuyorum. Hepimiz aynı fikirde olamayız. 55 3 Yanıtla
  • mehmet özcan:
    egerki şu boş konuşan ne dediğini bilmeyen dal dan dala atlayan konuşurken ne dedği anlaşılmayan serhat için talimat verdilerse yazıklar olsun degermi okadar GS li dururken 5 32 Yanıtla
  • mehmet özcan:
    vallahi degmaz billahi degmez bu adam için okadar GS Li varken 2 32 Yanıtla
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SON DAKİKA: Serhat Akın'a yönelik saldırıyla ilgili bomba iddia! Fenerbahçeli yöneticilerden kanal sahibine tehdit mesajları - Son Dakika
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