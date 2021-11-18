Serik Belediyespor'da yönetim, takımdan ve oyundan memnun

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediye spor Kulübü Başkanı Halil Deligöz, iyi oynayan bir takım kurduklarını, devre arasında da çok fazla transfer yapmayı düşünmediklerini söyledi.

Deligöz, ilçedeki bir kafede düzenlediği basın toplantısında, sezon öncesi yaptıkları hazırlıklar hakkında bilgi verdi.

Teknik direktör olarak Bülent Akan ile anlaştıktan sonra Akan'ın ve transfer komitesinin raporu doğrultusunda mali disiplinine uygun karakterli futbolcularla anlaşmaya çalıştıklarını dile getiren Deligöz, "Kadromuzun yüzde 80'i yeni oyunculardan oluştu. Takımdan beklentimiz iyi futbol oynamak, seyir zevki veren oyun ortaya koymak. Bunu geldiğimiz noktada başardığımıza inanıyorum." dedi.

Son 9 günde 3 maç oynadıklarını ve 7 puan topladıklarını aktaran Deligöz, takıma ve teknik heyete teşekkür etti. Takımın bulunduğu grubun güçlü olduğunu ifade eden Deligöz, bütçelerinin de kendilerine göre 4-5 kat fazla olduğunu kaydetti.

İyi oynadıkları maçlarda hakem hataları ile karşılaştıklarını öne süren Deligöz, Hekimoğlu maçında bunun en bariz örneğini yaşadıklarını belirterek, hakemlerden adaletli ve hakkaniyetli bir şekilde düdük çalmalarını beklediklerini söyledi.

Ligde önlerinde 2 zorlu maç bulunduğunu, birini kendi evlerinde, birini de deplasmanda oynayacaklarını aktaran Deligöz, şunları söyledi:

"İlk olarak Afjet Afyonspor'u ağırlayacağız. Fair play çerçevesinde misafir etmek ve maçtan da galip gelmek istiyoruz. Taraftarımızı pazar günkü maça bekliyoruz. Bu maçın ardından ligde Diyarbakırspor ile deplasmanda ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda süper lig takımlarından Adanademirspor ile karşılaşacağız. Bu maçlar da bizim için önemli. Şu an ligde bulunduğumuz yer ile lider arasında 10 puan, play off hattı ile 5 puan fark var. Bu puan farkı çok büyük bir fark değil."

"Serik Belediyespor'da sistemi oturtmaya çalışıyoruz"

Deligöz, kulüp olarak da geçmişten borçlarının bulunduğunu ve ödemekle mükellef olduklarını belirtti.

Yönetim olarak Serik Belediyespor'un kendi gelirini oluşturmak istediklerini anlatan Deligöz, "Futbolcularımıza prim borcumuz yok. Oyuncularımızın peşinatlarının da çoğunu ödedik. Kulübü yapılan bağışlarla ayakta tutmaya çalışıyoruz. Bir yerde hazır para yok. Bölgemizdeki iş insanlarımızın, esnafımızın ve spor severlerimizin kulübümüze ciddi katkıları oldu." diye konuştu.

Bu yıl şampiyon olmayı değil, iyi bir sistemi oturtmayı hedeflediklerini vurgulayan Deligöz, bu yolda ilerlediklerini bildirdi.

Tesisi çok iyi hale getirdiklerini, sahanın çimlerini yenilediklerini belirten Deligöz, "Devre arasında çok fazla transfer yapmak istemiyoruz, bir iki noktada eksiğimiz olabilir, hocamızla istişare ederek bu noktalara transfer yapacağız. Oyuncu kalitemiz çok iyi, disiplinli bir kadroya sahibiz." ifadelerini kullandı.

Deligöz, Fraport-TAV Antalyaspor yöneticilerine de sitemde bulundu. Kendilerinin aynı zamanda Antalyaspor taraftarı olduklarını aktaran Deligöz, Antalyasporluları da Serik Belediyespor'un maçlarına davet etti.