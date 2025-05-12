Serik Güreşleri\'nin Başpehlivanı Cengizhan Şimşek

Serik Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni, başpehlivan Cengizhan Şimşek kazandı.

Serik Belediyesi tarafından Çandır Mahallesi'ndeki alanda gerçekleştirilen güreşlerde 71'i baş olmak üzere toplam 1200 güreşçi mücadele etti.

Güreşlerde yarı finalde Osman Aynur'u yenen Ali Gürbüz ile Yusuf Can Zeybek'i yenen Cengizhan Şimşek finalde karşı karşıya geldi.

Ali Gürbüz'ü yenen Cengizhan Şimşek, Serik Yağlı Pehlivan Güreşleri 2025 yılı başpehlivanı oldu.

Güreşlerde ikinciliği Ali Gürbüz, üçüncülüğü Yusuf Can Zeybek dördüncülüğü ise Osman Aynur elde etti.

Dereceye girenlere ödülleri Belediye Başkanı Kadir Kumbul tarafından verildi.

Serik Belediyesi, 11 Mayıs Anneler Günü münasebetiyle güreş alanında kadınlar için özel bir tribün oluşturdu. "Anneler Tribünü" adı verilen bu alan sayesinde, kadınlar güreş müsabakalarını rahat ve konforlu bir ortamda izleme imkanı buldu.

Baş pehlivanlar ilk tur öncesinde anneler tribününe giderek kadınlara gül takdim etti.

Başkan Kumbul, organizasyonun ata sporunun yaşatılması açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Serik, pehlivanlar diyarıdır. İlçemiz, birçok başpehlivan yetiştirmiştir. Olimpiyat şampiyonumuz İsmail Ogan, bu toprakların güreş alanında ne denli önemli olduğunu göstermiştir. Bizler yalnızca ülke çapında değil, dünya çapında sporcular yetiştiriyoruz. Geleneklerimizi yaşatmaya, güreş kültürümüzü gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz." dedi.

Güreşlere Antalya milletvekilleri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti il ve ilçe başkanları ve temsilcileri, mahalle muhtarları, çok sayıda vatandaş katıldı.