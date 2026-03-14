Serikspor'dan Önemli Galibiyet - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

14.03.2026 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa Boran, yaşanan sorunlara rağmen ligde kalmak için mücadele edeceklerini vurguladı.

Serikspor Teknik Sorumlusu Mustafa Boran, yaşadıkları sorunlara rağmen mücadele etmeye devam edeceklerini belirterek, "Ligde kalmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Serikspor, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Serikspor Teknik Sorumlusu Mustafa Boran, "Uzun süre sonra galibiyet alıp 3 puan kazandığımız için mutluyuz. Ligin ilk devresinde de Pendik mağlubiyetinden sonra 4'te 4 seri yakalamıştık. Bu seri Adana Demirspor maçıyla başlamış ardından Sakarya, Sarıyer ve Vanspor maçlarıyla devam etmişti. İnşallah bu galibiyetle birlikte yeniden bir seri başlatırız. Önümüzdeki hafta içeride Sakarya ile oynayacağız. Daha sonra Sarıyer ve Van maçlarımız var. Sakarya ve Sarıyer özellikle bizim rakiplerimiz. Bu maçları da kazanıp üst üste alacağımız galibiyetlerle mücadelemizi sürdürmek istiyoruz. Her hafta söylediğimiz gibi bulunduğumuz duruma alışmadık. Yaşadığımız sorunlara rağmen mücadele etmeye devam edeceğiz. Ligde kalmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 16:19:06. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.