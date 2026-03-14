Serikspor\'dan Önemli Galibiyet

Serikspor, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Serikspor Teknik Sorumlusu Mustafa Boran, "Uzun süre sonra galibiyet alıp 3 puan kazandığımız için mutluyuz. Ligin ilk devresinde de Pendik mağlubiyetinden sonra 4'te 4 seri yakalamıştık. Bu seri Adana Demirspor maçıyla başlamış ardından Sakarya, Sarıyer ve Vanspor maçlarıyla devam etmişti. İnşallah bu galibiyetle birlikte yeniden bir seri başlatırız. Önümüzdeki hafta içeride Sakarya ile oynayacağız. Daha sonra Sarıyer ve Van maçlarımız var. Sakarya ve Sarıyer özellikle bizim rakiplerimiz. Bu maçları da kazanıp üst üste alacağımız galibiyetlerle mücadelemizi sürdürmek istiyoruz. Her hafta söylediğimiz gibi bulunduğumuz duruma alışmadık. Yaşadığımız sorunlara rağmen mücadele etmeye devam edeceğiz. Ligde kalmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı. - ADANA