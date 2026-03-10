Serikspor, Pendikspor\'a 4-3 mağlup oldu

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Serikspor, sahasında Pendikspor'a 4-3 mağlup oldu.
Stat: Serik İsmail Oğan
Hakemler: Raşit Yorgancılar, Ramazan Ufuk Avdaş, Kurtuluş Aslan
Serikspor: Veysel Sapan, Martynov, Selim Dilli, Castro, Mehmet Demirözü (Caner Cavlan dk. 46), Skvortsov (Nwachukwu dk. 46), Burak Asan, Şeref Özcan (Bilal Ceylan dk. 46), Nalepa, Sami Gökhan Altıparmak, Topalli
Teknik Direktör: Mustafa Boran
Pendikspor: Deniz Dilmen, Soldo, Berkay Sülüngöz, Sequeira, Denic, Hakan Yeşil, Hamza Yiğit Akman, Bekir Karadeniz (Yiğit Fidan dk. 85), Kitsiou (Erdem Gökçe dk. 85), Harris (Ahmet Karademir dk. 69), Thuram
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Goller: Topalli (dk. 74), Castro (dk. 80), Bilal Ceylan (dk. 88) (Serikspor), Hamza Yiğit Akman (dk. 14), Thuram (dk. 21 ve 90+3), Soldo (dk. 31) (Pendikspor)
Kırmızı kart: Hamza Yiğit Akman (dk. 42) (Pendikspor)
Sarı kartlar: Bilal Ceylan, Selim Dilli, Burak Asan, Caner Cavlun (Serikspor), Thuram, Clarke-Harris (Pendikspor) - ANTALYA
