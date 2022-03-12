Serkan Özbalta: "Bu ligde kalmak istiyoruz" - Son Dakika
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Serkan Özbalta: "Bu ligde kalmak istiyoruz"

12.03.2022 19:03
Serkan Özbalta: "Bu ligde kalmak istiyoruz"

Altay Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada galibiyeti İzmir'e ve taraftarlarına armağan ettiklerini söyleyerek, "Biz bu ligde kalmak istiyoruz" dedi.

Altay Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada galibiyeti İzmir'e ve taraftarlarına armağan ettiklerini söyleyerek, "Biz bu ligde kalmak istiyoruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta maçında Altay, konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Altay Teknik Direktörü Serkan Özbalta, açıklamalarda bulundu. Özbalta, önemli bir müsabakayı geride bıraktıklarını aktararak, "Birkaç hafta önce final maçlarımız olduğunu söylemiştim, bu maç da öyle bir maçtı. Oyuncularım ciddi bir performans sergiliyorlar, antrenmanlarda söylediklerimizi diniyorlar ve zihinsel olarak ciddi manada yoruluyorlar. Burada sporcuların psikolojisini yönetilmek çok önemli. Bugünkü karşılaşma da onlardan bir tanesiydi. Sahada bir oyun oynanıyor gözüküyor ama bu kolay değil. Koskoca camianın yükü futbolcuların ve bizlerin omzunda. 'Biz bu ligde kalacağız' inancı takım içinde perçinlenmeye başladı. Maçın ilk yarısında istediklerimizi yaptık ama çok çok daha geliştirmemiz gerekiyor. Bazı zamanlarda da takım savunmasını iyi yapabilmeliyiz. İkinci yarıda Yeni Malatyaspor'un üzerimize geleceğini biliyorduk ama maçı tutmasını bildik. İkinci golü, üçüncü golü bulabileceğimiz pozisyonları geliştirdik. Ben bu galibiyeti İzmir'e ve taraftarımıza armağan ediyorum. Çok güzel taraftarımız ve çok güzel stadımız var. Taraftarımızın bizlere ve oyunculara sabır göstermeleri ve oyunu okumaları lazım. Maçta her zaman öne gidemeyiz ama takım savunması yapacağımız zamanlarda da seyircinin desteği olacak. Oyuncunun dermanı kalmadığında taraftarımız onun elinden tutup kaldıracak. Öyle olduğu zaman bu iş bizim için çok çok kolaylaşacaktır. Kalan 9 haftada bu işi bitirmek istiyoruz. Bu ligde kalmak istiyoruz. Şimdi inanalım, sezon sonunda da bu inanmanın verdiği hazzı birlikte yaşayalım" dedi. - İZMİR

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Altay, sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti! Altay, sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti! Altay, yarın Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Altay, yarın Yeni Malatyaspor'u konuk edecek

Yeni Malatyaspor, oyunlar, İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Serkan Özbalta: 'Bu ligde kalmak istiyoruz' - Son Dakika


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