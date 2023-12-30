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Servet Çetin Sivasspor'dan ayrıldı - Son Dakika
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Servet Çetin Sivasspor'dan ayrıldı

Sivasspor ile yollarını ayıran teknik direktör Servet Çetin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kırmızı-beyazlı kulübe veda etti. Çetin, Sivasspor'da geçirdiği süre boyunca gösterdiği özveri ve hizmet için teşekkür etti.

Servet Çetin Sivasspor\'dan ayrıldı
30.12.2023 - 19:13,
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Sivasspor ile yollarını ayıran teknik direktör Servet Çetin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kırmızı-beyazlı kulübe veda etti.

Sivasspor'da Servet Çetin dönemi sona erdi. Çetin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ayrılığı duyurdu ve kırmızı-beyazlı kulübe veda etti.

Çetin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"6 ay önce teknik direktörlük görevine getirildiğim Sivasspor'da yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde karşılıklı olarak ayrılmış bulunmaktayız. Sivasspor benim için her zaman özel bir kulüp oldu ve geçirdiğim süre boyunca yaşadığım anılar unutulmazdı. Burada çalışmaktan büyük gurur duydum. Futbolcu, yardımcı antrenör ve son olarak da teknik direktör olarak görev yaptığım Sivasspor'da her dönem çok mutlu oldum ve elimden gelenin en iyisini vererek Sivasspor'a hizmet etmeye çalıştım. Futbolculuk döneminde para kazandırarak ayrıldım. Yardımcı antrenörlük ve teknik direktörlük dönemimde bilgi ve birikimimi yansıtarak büyük emekler verdim. Gelinen süreçte yolların ayrılması her iki taraf içinde daha uygun olacağı düşüncesiyle bugün itibarıyla çok sevdiğim görevini bırakmış bulunmaktayım. Yönetim kurulu, oyuncu arkadaşlarıma, teknik ekibime ve kulüp çalışanlarına birlikte yaşadığımız süre boyunca gösterdikleri özveri, gayret ve uyum için teşekkür ediyorum. Lige geride kalan maçlarda Sivasspor'a başarılar diliyorum." - SİVAS

Kaynak: İHA
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