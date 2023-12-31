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Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin futbolcularla vedalaştı - Son Dakika
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Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin futbolcularla vedalaştı

Sivasspor Kulübü ile yollarını ayıran teknik direktör Servet Çetin, futbolcularla bir araya gelerek vedalaştı. Çetin, veda konuşmasında adaletli davrandığını ve hak edeni oynattığını belirtti. Ayrıca, kırdığı insanlardan özür diledi ve futbolculara başarılar diledi.

Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin futbolcularla vedalaştı
31.12.2023 - 15:06,
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Sivasspor Kulübü ile yollarını ayıran teknik direktör Servet Çetin futbolcularla bir araya gelerek vedalaştı.

Sivasspor'da yolların ayrıldığı Teknik Direktör Servet Çetin, kulüp tesislerinde futbolcularla bir araya gelerek vedalaştı. Çetin, futbolcularla gerçekleştirdiği veda konuşmasında, "Malum ayrıldık. Hayırlısı olur inşallah iki taraf içinde. Buraya gelirken sizlere söylemiştim adaletli davranacağım, adil olacağım ve hak edeni oynatacağıma dair. Bana göre adalet olabilir ama size göre olmayabilir. Benim doğrum size yanlış olabilir. Ama şuna inanın hiç değilse insani ve vicdanlı olarak bunu yapmaya çalıştım. Çok düşündüm ve insani olarak bu kararları vermeye çalıştım. Bilmeden, istemeden kırdığım insanlar varsa hakkınızı helal edin. Bilerek kıracak yapıda bir insan değilim. Futbol sonuçta bu eğlence oyunu bu yüzden bir arkadaşı kırmamda. Sizi canı gönülden takip edeceğim. İnşallah sezonu da çok güzel bitirirsiniz. Tekrar hakkınızı helal edin. İnşallah görüşürüz. Belki başka takımda karşılaşırsınız belki dışarıda karşılaşırız. Tekrar hakkınızı helal edin görüşürüz. Allah'a emanet olun. Böyle şeyler gayet normal. Allah razı olsun hepinizden kendinize çok iyi bakın" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA
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