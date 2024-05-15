Sevgi Uzun, WNBA'de Dallas Wings'te oynayacak - Son Dakika
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Spor

Sevgi Uzun, WNBA'de Dallas Wings'te oynayacak

Fenerbahçe Alagöz Holding forması giyen milli basketbolcu Sevgi Uzun, Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nde (WNBA) Dallas Wings ile sezon öncesi kampına katıldı. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Sevgi Uzun'un WNBA'de yer almasının gurur verici olduğunu belirtti. Sevgi Uzun ise Türkiye'yi temsil etmekten gurur duyduğunu ifade etti.

15.05.2024 15:53
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Fenerbahçe Alagöz Holding forması giyen milli basketbolcu Sevgi Uzun, bu yaz Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) ekiplerinden Dallas Wings'te oynayacak.

Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nde (WNBA) Dallas Wings ile sezon öncesi kampına katılan Fenerbahçe Alagöz Holding'in 26 yaşındaki milli basketbolcusu Sevgi Uzun, 2024 yazında Dallas Wings forması giymeye devam edecek. Konuyla ilgili Türkiye Basketbol Federasyonu da resmi internet sitesinden bir mesaj paylaştı. Açıklamada Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, "2003'ten sonra ilk kez bir milli oyuncumuzun WNBA'de yer alması bizi çok gururlandırıyor. Sezonu Kadınlar EuroLeague de dahil olmak üzere dört kupayla tamamlayan Fenerbahçe Alagöz Holding ve A Milli Takım oyuncumuz Sevgi'nin başarılı performansı WNBA radarına girmesine vesile oldu. Bu durum bizleri de çok mutlu etti. Türk kadını ve Türk sporcularını Amerika'da temsil edeceği için milli oyuncumuzla gurur duyuyoruz. Sevgi ile devam eden WNBA'de yer alma süreci umarım tüm kadın basketbolcularımıza ilham olur" dedi.

Milli basketbolcu Sevgi Uzun ise, "Öncelikle başından beri olan sonsuz desteğiniz, inancınız ve sevginiz için çok teşekkür ediyorum. Bu beni gerçekten çok mutlu ediyor. Burada olup Türkiye'yi ve Türk basketbolunu temsil etmekten dolayı çok gururluyum. Umarım çok güzel bir sezon geçirip sizleri gururlandırmaya devam ederim" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sevgi Uzun, WNBA'de Dallas Wings'te oynayacak - Son Dakika

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