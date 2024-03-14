Sevgi Uzun, WNBA\'e gitmek için hayallerine kavuştu

Fenerbahçe Alagöz Holding'teki performansıyla Kadınlar Amerikan Basketbol Ligi'nde (WNBA) forma giymeye hak kazanan ikinci Türk olan Sevgi Uzun, hayallerine kısa sürede kavuştu.
Sarı-lacivertlilerin 26 yaşındaki basketbolcusu, 2021 yılında OGM Ormanspor forması giyerken Anadolu Ajansına (AA) verdiği röportajda, "WNBA hayalim var. Her şeyi adım adım yapmam lazım." ifadelerini kullanmıştı.
Sevgi Uzun, bu hayaline 3 yılda ulaşırken, duygularını yine AA'ya anlattı.
Nevriye Yılmaz'dan sonra WNBA'de forma giyecek ikinci Türk kadın basketbolcu olacak Sevgi, çok mutlu olduğunu dile getirdi.
Yaklaşık 20 yıl sonra WNBA'e giden ilk Türk konumundaki Sevgi, "Çok mutluyum. Açıklandığından itibaren çok büyük destek gördüm. Hayalini kurduğum WNBA'e gideceğim. Aldığım her kararın bugüne gelmemde etkisi var. Fenerbahçe'den ayırılıp OGM Ormanspor ve BOTAŞ'ta geçirdiğim sezonlar çok değerliydi. Ardından tekrar Fenerbahçe'ye döndüm. Çok iyi bir sezon geçiriyoruz. Fenerbahçe'yle tekrar şampiyonluklar yaşayarak WNBA'e gitmek istiyorum." diye konuştu.
Yeni hayali Avrupa şampiyonluğuyla WNBA'ye gitmek
Sevgi Uzun'un yeni hedefi, Fenerbahçe Alagöz Holding ile önce lig sonra da üst üste ikinci Avrupa Ligi şampiyonluğunu yaşayarak WNBA'e gitmek.
Sarı-lacivertli ekibe 2 yıl aradan sonra geçen sezon tekrar döndüğünü ve ilk Avrupa Ligi şampiyonluğunu yaşadığını hatırlatan Sevgi, "Çok güzel bir dönem geçiyor. Önce Türkiye'de ligi kazanmak istiyoruz. Takımda herkes birbirini çok seviyor. İnşallah Türkiye'de ligi kazandıktan sonra Avrupa Ligi şampiyonluğunu da bir kez daha elde ederiz. Şu anki en büyük hayalim WNBA'e Avrupa şampiyonu olarak gitmek." açıklamasında bulundu.
"Umarım tüm kız çocuklarına rol model olabilirim"
Sevgi Uzun, kız çocuklarına rol model olmak istediğini aktardı.
Kadın basketbolunun Türkiye'de yeniden çıkışa geçtiğini vurgulayan Sevgi, "Umarım tüm kız çocuklarına rol model olabilirim. Türk basketbolunda bunu yapabilecek çok isim olduğunu düşünüyorum. Yavaş yavaş gücümüzü de gösteriyoruz. Milli takımda da çıkış sürecindeyiz. Jenerasyon değişikliği yaşadık. Genç oyuncularımızın hepsi birbirinden yetenekli. Başarılı olacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.
Başarılı basketbolcu, ailelere de seslenerek, "Kız çocukları ve aileleri bizi izlemekten vazgeçmesinler. Onlara ilham kaynağı olmaya çalışıyoruz. 'Onun gibi olmak istiyoruz' demeleri için çalışıyorum. Ailelerine de sesleniyorum, çocuklarının spora başlamalarına destek olsunlar." diyerek sözlerini tamamladı.
Son Dakika › Spor › Sevgi Uzun, WNBA'e gitmek için hayallerine kavuştu - Son Dakika
Efeler Belediyesi tarafından yapılan Umurlu Halı Sahası, yarın düzenlenecek törenle hizmete açılacak. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, tüm halkı açılış törenine davet etti.
Türkiye Üniversitelerarası Salon Atletizm Şampiyonası'nda ZBEÜ Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencileri Melike Malkoç Özdemir ve Doğukan Kilcioğlu, Türkiye Şampiyonu oldu. Şampiyonada Melike Malkoç Özdemir kadınlar 60 metre kategorisinde, Doğukan Kilcioğlu ise erkekler 60 metre engelli koşusunda birinci oldu. ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, başarılarından dolayı öğrencileri ve antrenörlerini tebrik etti.
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 27. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Çorum FK maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ve dar alan oyunuyla tamamlandı. Manisa FK, yarın yapacağı son antrenmanın ardından Çorum'a hareket edecek.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi BESYO Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Bilal Emektar ve BESYO öğrencisi Suat Özsular, T200 Masters Tenis Turnuvası'nda şampiyonluk elde etti. Emektar, 35+ Tek Erkekler kategorisinde birinci olurken, Özsular ise 18+ Tek Erkekler kategorisinde birinci oldu. ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, sporun üniversite için önemini vurgulayarak başarılarının devamını diledi.
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, kariyerinde 3. kez Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasında görev alacak. Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak olan maçı Meler yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında görev yapacak hakemler belirlendi. Haftanın maçlarını yönetecek hakemler arasında Erkan Özdamar, Erdem Mertoğlu, Oğuzhan Aksu, Mustafa Kürşad Filiz, Alpaslan Şen, Sarper Barış Saka, Ayberk Demirbaş, Batuhan Kolak ve Ali Yılmaz yer alıyor.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belirlendi. Yarın oynanacak maçlarda Oğuzhan Çakır, Bahattin Şimşek, Emre Kargın, Cihan Aydın, Burak Pakkan ve Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Pazar günü ise Abdulkadir Bitigen, Atilla Karaoğlan, Burak Şeker ve Halil Umut Meler maçları yönetecek.
15 yaşındaki karate sporcusu Beyza Kılıç, doğuştan mukopolisakkaridoz tip 6 hastası ve albino olarak dünyaya gelmesine rağmen görme ve işitme engeline rağmen önemli başarılara imza atıyor. Kılıç, Türkiye Büyükler - Para Karate - Veteranlar - İşitme Engelliler Karate Şampiyonası'nda birincilik elde ettikten sonra şimdi hedefi Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak milli sporcu olmak.
Talas Belediyesi tarafından geçtiğimiz yaz hizmete sunulan Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı'nda ilk kez olta balıkçılığı yarışması düzenlendi. Yarışmada 42 yarışmacı olta attı ve ödüller sahiplerini buldu.
Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Karate 1 Premier Lig'in ikinci ayağı, yarın Antalya'da başlayacak. Organizasyonda 60 ülkeden 380 sporcu yarışacak ve Türkiye'yi 12 kadın ve 15 erkek sporcu temsil edecek.
Elazığ 2. Amatör Küme Futbol Ligi'nde yeni sezon öncesi kulüp temsilcileriyle teknik toplantı yapıldı. Toplantıda, lige katılım evraklarını eksiksiz teslim eden kulüplerin fikstür ve kura çekimine katılabileceği, lige katılmayan kulüplerin ise ihraç edileceği kararı alındı. Sezonun başlama tarihi 27-28 Nisan olarak belirlendi.
Sizin düşünceleriniz neler ?