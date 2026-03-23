Sevilla, Almeyda ile Yollarını Ayırdı

İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Sevilla, teknik direktör Matias Almeyda ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sevilla, Matias Almeyda ile ekibine gösterdikleri çaba ve profesyonellik için teşekkür eder, kendisine gelecekte başarılar diler." denildi.

Haziran 2025'te göreve gelen 52 yaşındaki Arjantinli teknik adam, 32 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşadı.