Şevval Çakal'dan Altın Madalya

Milli tekvandocu Şevval Çakal, FISU 2025 Dünya Yaz Üniversite Oyunları'nda (Universiade), kadınlar 62 kiloda altın madalya kazandı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Rhine-Ruhr şehrinde Rhine-Ruhr şehrinde devam eden FISU 2025 Dünya Üniveriste Yaz Oyunları'nda Türkiye'yi tekvandoda kadınlar 62 kiloda temsil eden Şevval Çakal, şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye, Şevval ile oyunlardaki ilk altın madalyasını kazandı.