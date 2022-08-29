Seyhan Belediye Spor Kulübü satranç takımı 1. Lige yükseldi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay , hedeflerinin başarılı sporcular yetiştirmek olduğunu belirterek şampiyon olan sporcuları tebrik etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, 22-28 Ağustos'ta Konya 'da gerçekleştirilen Türkiye Satranç 2. Lig müsabakalarında şampiyon olan takımın 1. Lig'e yükselmeye hak kazandığı belirtildi.

Kaynak: AA

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