Seyhan Belediyesi'nden 100. Yıl futbol turnuvası - Son Dakika
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Seyhan Belediyesi'nden 100. Yıl futbol turnuvası

30.08.2022 16:37
Seyhan Belediyesi'nden 100. Yıl futbol turnuvası

Seyhan Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı nedeniyle futbol turnuvası başlattı.

Seyhan Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı nedeniyle futbol turnuvası başlattı.

Seyhan Belediyesi Spor Müdürlüğü tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle düzenlenen Küçükdikili Mahallelerarası futbol turnuvası başlatıldı. Söğütlü Futbol Tesisleri'nde gerçekleşen ve 25 takımın yer aldığı turnuvanın başlama vuruşunu Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay yaptı.

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle organize edilen Küçükdikili Mahallelerarası futbol turnuvasına gösterilen ilginin bir hayli fazla olduğunu belirten Akay, "7-14 yaş aralığındaki çocukların yer aldığı futbol turnuvasındaki amaç birlikte başarıp birlikte sevinmeyi öğrenmek. Burada forma giyip ter akıtan çocuklarımız arasından önümüzdeki yıllarda çok başarılı futbolcuların çıkacağını umut ediyorum. Tüm takımlarımıza başarılar diliyor mahalle muhtarlarımız ile emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi. - ADANA

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Kaynak: İHA

Seyhan Belediyesi, Seyhan, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Seyhan Belediyesi'nden 100. Yıl futbol turnuvası - Son Dakika

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