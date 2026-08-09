Seymen Berke Nergiz'den Hedef Şampiyonluk - Son Dakika
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Seymen Berke Nergiz'den Hedef Şampiyonluk

Seymen Berke Nergiz\'den Hedef Şampiyonluk
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İşitme engelli güreşçi Seymen Berke, uluslararası arenada başarı hedefli çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra olimpiyat üçüncülüğü bulunan 24 yaşındaki işitme engelli sporcu Seymen Berke Nergiz, yeni başarılara imza atmak için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Geçen yıl ilk kez giydiği milli formayla Tokyo'da yapılan 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda üçüncü olan Seymen Berke, son olarak 16-18 Haziran tarihlerinde Çorum'da gerçekleştirilen İşitme Engelliler Yıldızlar-Gençler-Büyükler Serbest ve Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 125 kilo serbest stilde birincilik kazandı.

Dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyonlukları bulunan İlhan Çıtak'ı idol olarak gören Seymen Berke, onun kadar başarılı olmak için çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor.

Seymen Berke, Ermenistan'ın Vanadzor kentinde 25 Kasım-1 Aralık tarihlerinde yapılacak Avrupa İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak ülkesini en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

"Öz güvenim daha çok yerinde, rakiplerimi artık tanıyorum"

Sağ kulağı hiç duymayan, sol kulağında ise işitme cihazı kullanan Seymen Berke Nergiz, AA muhabirine, Çorum'da gerçekleştirilen şampiyonada kürsünün zirvesinde yer alarak yeni bir başarıya imza attığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Asıl hedefinin uluslararası arenada başarılar kazanmak olduğunu anlatan Seymen Berke, yoğun ve tempolu bir süreç geçirdiğini ifade etti.

Seymen Berke Nergiz, başta ailesi olmak üzere antrenörlerinin desteğinin kendisini iyi hissettirdiğini anlatarak "Camiamızda idolümüz İlhan Çıtak. İlhan Çıtak gibi işitme engelliler güreşinde nam salmak hedefim. İnşallah altyapıdaki sporculara onun gibi bir idol olurum. Onun kadar bu camiada iz bırakırım." dedi.

Seymen Berke, uluslararası ilk başarısını olimpiyatlarda elde ettiğini aktararak "Orada üçüncülük nasip olmuştu. Hiçbir tecrübem yoktu. Orada bazı kazanımlar elde ettim. Öz güvenim daha çok yerinde, rakiplerimi artık tanıyorum. Avrupa Şampiyonası için olimpiyatlara hazırlandığım gibi stresli değilim, daha hırslı ve inançlıyım. Hedefim madalyadan ziyade şampiyonluk." diye konuştu.

İstiklal Marşı'nı okutabilmenin gururunu yaşamak istediğini dile getiren Seymen Berke, tüm çalışmalarının bu yönde olduğunu, bir sakatlık veya olumsuzluk yaşanmadığı sürece başarılı olacağına inandığını söyledi.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Seymen Berke Nergiz'den Hedef Şampiyonluk - Son Dakika

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