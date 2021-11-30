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Sezer Öztürk'ün tutuklanmasından sonra aile konuştu: Geriye iki yetimi kaldı - Son Dakika

Sezer Öztürk'ün tutuklanmasından sonra aile konuştu: Geriye iki yetimi kaldı

30.11.2021 13:34
Sezer Öztürk'ün tutuklanmasından sonra aile konuştu: Geriye iki yetimi kaldı

Trafikte silahla dehşet saçan Sezer Öztürk'ün tutuklanmasından sonra yaşamını yitiren talihsiz genç Halil İbrahim Scholten'in ailesi konuştu. Acılı kuzen Muhammet Genç, "Halil İbrahim'den geriye iki tane yetimi kaldı" ifadesini kullandı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımlarda forma giyen eski futbolcu Sezer Öztürk, Sancaktepe'de 19 Eylül 2021 tarihinde trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişilere iddiaya göre, kurşun yağdırmıştı. Kurşunların hedefi olan Halil İbrahim Scholten(24) hayatını kaybetmiş, 4 kişi ise yaralanmıştı.

Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'kasten öldürme' ve 'kasten yaralama' suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan firari şüpheli Sezer Öztürk, Artvin Hopa'dan Gürcistan'a gitmek üzere bindiği kamyonetin arkasında yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Firari Sezer Öztürk tutuklandı, acılı aile konuştu: İki yetimi kaldı

"İKİ TANE ÇOCUK YETİM KALDI"

Öztürk'ün tutuklanmasının ardından, olayda hayatını kaybeden Halil İbrahim Scholten'ın acılı ailesi konuştu. Scholten'in kuzeni Muhammet Genç, "Allah Halil İbrahim kardeşimizin annesine, babasına sabır versin. Sezer Öztürk geçtiğimiz Cumartesi günü yırt dışına kaçarken yakalandı. Sezer Öztürk'ün yakalanmasının bir hafta öncesinde olaya karışan üçüncü kişi Ömer Genç isimli bir şahıs teslim oldu. Cinayeti kendisinin işlediğini iddia etti. Bizimkiler gidip Ömer Gencin olaya karıştığını teşhis ettiler. Devletimizden adaletin yerini bulmasını bekliyoruz. Kimler suçluysa cezasını almasını istiyoruz. Halil İbrahim'in iki tane yetimi kaldı. Allah kimsenin başına böyle olay vermesin. Gencecik birinin ölümü çok büyük bir acı" diye konuştu.

"DIŞARIYA DAHİ ÇIKAMIYOR"

Muhammet Genç konuşmasının devamında, "Biz ailecek, yaşanan bu olayda kimler suçluysa onun ceza almasını istiyoruz. Adalete güvenimiz sonsuz. Adalet er geç tecelli edecek. Biz, devletimizin adaletine güveniyoruz. Biliyoruz ki bu olayı yapanlar cezasını alacak. İnşallah müebbet ya da ağırlaştırılmış müebbet bekliyoruz. Yapanlar cezasını illaki çekecek. Kimler yaptı veya yapmadı. Sonuç ne olursa olsun, adalet yerini bulacak. Bu elim olayın üzerinden 2 ay geçse de nu genç ölümü. Ölen Halil İbrahim'in babası, oğlunu haberlerde gördüğünde kötü oluyor geçen gün yine kalp krizi geçirdi hastaneye zor yetiştirdik. Baba da yaşanan kavgada Ömer Genç tarafından yaralanmıştı. Babanın psikolojisi bozuldu, dışarıya dahi çıkamıyor" diye konuştu.

Sezer Öztürk'ün tutuklanmasından sonra aile konuştu: Geriye iki yetimi kaldı

Sezer Öztürk, Sancaktepe, Fenerbahçe, Gürcistan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sezer Öztürk'ün tutuklanmasından sonra aile konuştu: Geriye iki yetimi kaldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Sezer Öztürk'ün tutuklanmasından sonra aile konuştu: Geriye iki yetimi kaldı - Son Dakika
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