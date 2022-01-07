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Sezer Sezgin: "Tolga Geçim'i kadromuza katmış bulunuyoruz" - Son Dakika

Sezer Sezgin: "Tolga Geçim'i kadromuza katmış bulunuyoruz"

07.01.2022 16:32
Sezer Sezgin: "Tolga Geçim'i kadromuza katmış bulunuyoruz"

Frutti Extra Bursaspor Başkanı Sezer Sezgin, Anadolu Efes'ten ayrılan Tolga Geçim'le anlaştıklarını resmen duyurdu.

Frutti Extra Bursaspor Başkanı Sezer Sezgin, Anadolu Efes'ten ayrılan Tolga Geçim'le anlaştıklarını resmen duyurdu.

Frutti Extra Bursaspor Başkanı Sezer Sezgin, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Sezgin, "Süper Lig'deki ilk 2 senemizde 4 oyuncumuzu (Allerik Freeman, Chris Jones, Marial Shayok ve Lamar Peters) Avrupa'nın en büyük organizasyonu Euroleague'e ihraç ettikten sonra, bu sefer bir Türk oyuncumuzu Euroleague'e göndermenin sevincini yaşıyoruz. Oyuncumuz Egemen Güven'in de Anadolu Efes'le anlaşmasıyla beraber 3. senemiz dolmadan 5. oyuncumuz Euroleague sahnesinde boy göstermiş olacak. Döviz kurunun öngörülemez yükselişiyle beraber kulüplerin büyük zorluklar yaşadığı bu dönemde, Frutti Extra Bursaspor olarak en büyük misyonumuz olan sürdürülebilir başarı anlayışıyla, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Egemen Güven'in Anadolu Efes ile anlaşmasından da kulübümüz, bütçemiz dahilinde önemli bir bonservis geliri elde etmiş olacaktır" dedi.

Transferi resmen açıkladı

Sezer Sezgin, yaptığı yazılı açıklamanın sonunda şunları belirtti: "Ayrıca şu an A Milli Takımımızın ana kadrosunda bulunan bir diğer çok değerli oyuncu Tolga Geçim'i de kadromuza katmış bulunuyoruz. Frutti Extra Bursaspor olarak Süper Lig'de bulunduğu kısa sürede Avrupa'da bir marka ve vizyon haline gelen takımımızı, gerçekçi mali yapısı ve sportif başarısı ile her sene adım adım üstüne koyarak Euroleague'e kadar uzanan, büyük Bursaspor taraftarına layık bir şube olmaya devam ettirmek için her daim çalışmayı sürdüreceğiz." - BURSA

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Anadolu Efes, Sezer Sezgin, Euroleague, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sezer Sezgin: 'Tolga Geçim'i kadromuza katmış bulunuyoruz' - Son Dakika Spor


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