Sezer Sezgin ve Onuralp Bitim'den heyecanlandıran final açıklaması - Son Dakika
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Sezer Sezgin ve Onuralp Bitim'den heyecanlandıran final açıklaması

06.05.2022 12:32
Sezer Sezgin ve Onuralp Bitim'den heyecanlandıran final açıklaması

Frutti Extra Bursaspor Başkanı Sezer Sezgin ve oyuncu Onuralp Bitim, Yankı İçöz'ün sunduğu 'Benim Nilüferim' programında konuştu.

Frutti Extra Bursaspor Başkanı Sezer Sezgin ve oyuncu Onuralp Bitim, Yankı İçöz'ün sunduğu 'Benim Nilüferim' programında konuştu. Sezgin, "Ne yapacağını çok iyi bilen bir avuç adam, çarşamba akşamı ne yapacağını bilmeyen bir şehir oluşturabilir" açıklamasını yaparken, Onuralp, "11 Mayıs'ta sahaya çıktığımızda bu şehir için, ülkemiz için o kupayı almak için çabalayacağız" dedi.

Nilüfer Belediyesi'nin Benim Nilüferim canlı yayınında konuşan Frutti Extra Bursaspor Başkanı Sezer Sezgin Eurocup final maçı öncesinde iddialı konuştu. Yankı İçöz'ün sunduğu Benim Nilüferim canlı yayınında konuşan Sezgin, "Ne yapacağını çok iyi bilen bir avuç adam, çarşamba akşamı ne yapacağını bilmeyen bir şehir oluşturabilir. İnşallah buraya kadar getirdiğimiz peri masalını finalde çok güzel noktalarız. Ben oyuncularımla ve taraftarımızla gurur duyuyorum. Sonuç ne olursa olsun çok güzel bir hikaye yazdık. Pazartesi günü Bologna'ya gideceğiz. Tek temennimiz, o kupayı Bursa'ya getirmek olacak" dedi.

"Avrupa'nın en hatırlanacak hikayesini yazdık"

Bursasporlu oyuncu Onuralp Bitim, "Sonuç ne olursa olsun sadece bu şehrin değil, aynı zamanda Avrupa'nın en hatırlanacak hikayesini yazdık. Umarım bu hikayenin sonunda kupayı alırız. 11 Mayıs'ta sahaya çıktığımızda bu şehir için ülkemiz için o kupayı almak için çabalayacağız" şeklinde konuştu.

Programa katılan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de hem Başkan Sezer Sezgin'e hem de oyuncu Onuralp Bitim'e yaşattıkları gururdan dolayı teşekkür etti. - BURSA

Sezer Sezgin ve Onuralp Bitim'den heyecanlandıran final açıklaması
Sezer Sezgin ve Onuralp Bitim'den heyecanlandıran final açıklaması
Sezer Sezgin ve Onuralp Bitim'den heyecanlandıran final açıklaması

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Onuralp Bitim, Sezer Sezgin, Bursaspor, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sezer Sezgin ve Onuralp Bitim'den heyecanlandıran final açıklaması - Son Dakika


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