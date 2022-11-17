Fenerbahçe, sezon sonunda mukavelesi bitecek Teknik Direktör Jorge Jesus'nu kontratını uzatmak için Başkan Ali Koç kolları sıvadı. Brezilya Milli Takımı'nın markajında olan tecrübeli hoca ile bu ay masaya oturulacak.
Fanatik'in haberine göre; Başkan Ali Koç, 25 Kasım'da Jorge Jesus ile masaya oturacak. Bu görüşmede hedef imza değil, iki tarafın da şartlarını ve beklentilerini birbirleriyle paylaşması.
Brezilya Milli Takımı ile anılan Jorge Jesus'un bu söylentilerden kurtarılması hedefleniyor. Sarı-Lacivertliler, bu ay Jorge Jesus'un kontratını uzatıp ocak ayından itibaren uzun vadeli kadro planlamasını yapmayı hedefliyor.
Son Dakika › Spor › Ali Koç bu hamleyle başkanlığını garantiye alacak! Jesus'la masaya oturulacak tarih netleşti - Son Dakika