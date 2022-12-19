Antrenmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle tedavisi devam eden Mauro Icardi'nin sahalara dönüş tarihi netlik kazandı. Sarı-kırmızılıların golcüsü Mauro Icardi, antrenmanda topuk pası verirken adalesinden sakatlanmıştı. Akabinde tedavi için ülkesine giden Arjantinli forvet, Türkiye'ye döndü.
Fanatik'in haberine göre Icardi'nin ligde oynanacak; İstanbulspor, Sivasspor ve Ankaragücü maçlarında forma giyme ihtimali bulunuyor. Ancak teknik direktör Okan Buruk, oyuncusunun tam olarak hazır hale gelmeden forma giymesini istemediği öğrenildi.
Fenerbahçe derbisinde tam olarak hazır olması beklenen Arjantinlinin, 8 Ocak'taki derbide 90 dakika oynayabilmesi için tedavisine devam edildiği ve çalışmalara başladığı belirtildi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe derbisinde sahaya çıkacak mı? Icardi'nin dönüş tarihi netleşti - Son Dakika