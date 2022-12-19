Fenerbahçe derbisinde sahaya çıkacak mı? Icardi'nin dönüş tarihi netleşti - Son Dakika
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Fenerbahçe derbisinde sahaya çıkacak mı? Icardi'nin dönüş tarihi netleşti

19.12.2022 17:39

Sezon başında Galatasaray'a giden ve başarılı performansıyla göz dolduran Icardi'nin yaşadığı sakatlık sebebiyle Fenerbahçe derbisine yetişip yetişmeyeceği merak konusuydu. Özel fizyoterapist eşliğinde antrenmanlara başlayan Arjantinli yıldızın sezonun en önemli maçlarından biri olan Fenerbahçe derbisine yetişeceği ve 90 dakika forma giyebileceği öğrenildi.

Antrenmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle tedavisi devam eden Mauro Icardi'nin sahalara dönüş tarihi netlik kazandı. Sarı-kırmızılıların golcüsü Mauro Icardi, antrenmanda topuk pası verirken adalesinden sakatlanmıştı. Akabinde tedavi için ülkesine giden Arjantinli forvet, Türkiye'ye döndü.

OKAN BURUK RİSKE ATMAYACAK

Fanatik'in haberine göre Icardi'nin ligde oynanacak; İstanbulspor, Sivasspor ve Ankaragücü maçlarında forma giyme ihtimali bulunuyor. Ancak teknik direktör Okan Buruk, oyuncusunun tam olarak hazır hale gelmeden forma giymesini istemediği öğrenildi.

DERBİDE HAZIR OLACAK

Fenerbahçe derbisinde tam olarak hazır olması beklenen Arjantinlinin, 8 Ocak'taki derbide 90 dakika oynayabilmesi için tedavisine devam edildiği ve çalışmalara başladığı belirtildi.

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Mauro Icardi, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe derbisinde sahaya çıkacak mı? Icardi'nin dönüş tarihi netleşti - Son Dakika


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