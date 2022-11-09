Galatasaray'dan kiralık olarak Nantes'a giden Mustafa Muhammed performansıyla göz doldurdu!

Galatasaray kariyerine yüksek perdeden giriş yapan ve Fenerbahçe derbisinde attığı golle taraftarın gönlünde taht kuran Mısırlı golcü, geçtiğimiz sezon beklenen katkıyı sağlayamadı ve bu sezon başında 5 milyon 750 bin euro satın alma opsiyonu karşılığında Nantes'a kiralandı. Yıldız santrfor, Fransız ekibinde gösterdiği performansla kendine hayran bırakıyor.

YENİDEN DOĞDU

Galatasaray'dan sezon basında 250 bin euroya Nantes'a kiralanan Mustafa Muhammed, Fransa'da kendisini kanıtladı. 6 gol ve 3 asistle beklentileri karşılayan Mısırlı forvet kiralık sözleşmesinde yazan satın alma opsiyonu 5 milyon 750 bin euro.24 yaşındaki golcüden memnun olan Nantes'ın bu parayı ödeyerek bonservisini alacağı öğrenildi. Muhammed, Nantes'ta adeta yeniden doğdu. Mısırlı forvet Fransız temsilcisinde bugüne kadar çıktığı 21 karşılaşmada 6 gol atarken 3 asist katkısında bulundu.

FRANSA'DA KALMAK İSTİYOR

Nantes'ta gösterdiği performansla dikkat çeken Muhammed'in satın alma opsiyonunun kullanılması gündeme geldi. Fransız temsilcisi Muhammed için Galatasaray'ın kapısını çalacak ve 5 milyon 750 bin euroluk (107 milyon TL) satın alma opsiyonunu kullanmak için resmi girişimlere başlayacak. Mustafa Muhammed'in de kariyerine Fransa'da devam etmek istediği ve Nantes'ta kalma fikrine sıcak baktığı öğrenildi.