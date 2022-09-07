ES Elazığspor, PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika
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ES Elazığspor, PFDK'ya sevk edildi

07.09.2022 12:14
ES Elazığspor, PFDK'ya sevk edildi

Sezonun ilk maçında 1954 Kelkit Belediyespor'u ağırlayan ES Elazığspor, iki eylemden ötürü Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Sezonun ilk maçında 1954 Kelkit Belediyespor'u ağırlayan ES Elazığspor, iki eylemden ötürü Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

TFF 3. Lig 1. Grup'un ilk haftasında oynanan ES Elazığspor - 1954 Kelkit Belediyespor maçından ötürü bordo-beyazlı ekip PFDK'ya sevk edildi.

Hukuk Müşavirliği'nce 06 Eylül 2022 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporunda, "Entegre Solar Elazığspor Kulübü'nün 04.09.2022 tarihinde oynanan ES Elazığspor - 1954 Kelkit Belediyespor TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ES Elazığspor, PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika

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