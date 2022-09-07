Hukuk Müşavirliği'nce 06 Eylül 2022 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 'na yapılan sevk raporunda, "Entegre Solar Elazığspor Kulübü'nün 04.09.2022 tarihinde oynanan ES Elazığspor - 1954 Kelkit Belediyespor TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › ES Elazığspor, PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika

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