Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, ABD Açık elemelerinde ikinci tura yükseldi

İlk kez ABD Açık elemelerinde mücadele edecek klasmanın 169. basamağındaki milli tenisçi İpek Öz ise elemelerin ilk turunda dünya 149 numarası Fransız tenisçi Leolia Jeanjean ile karşılaşacak. Karşılama TSİ 18.00'de başlayacak.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki Altuğ Çelikbilek, elemelerin ilk turunda dünya 99 numarası Arjantinli Camilo Ugo Carabelli ile karşılaştı.

Kaynak: AA

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