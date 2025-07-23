Shakhtar, Beşiktaş Maçı İçin Hazırlandı

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, müsabakanın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Tüpraş Stadyumu'nda, Teknik Direktör Arda Turan yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top kapma çalışmasıyla süren idmanın basına kapalı bölümünde ise Beşiktaş maçının taktiği üzerinde duruldu. - İSTANBUL