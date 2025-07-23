Shakhtar\'dan Beşiktaş Maçına Açıklama

Shakhtar Donetsk'in başarılı futbolcusu Georgiy Sudakov, Beşiktaş karşısında kendi oyunlarını ortaya koyarak puan ya da puanlar almak istediklerini söyledi.

Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında yarın Beşiktaş'ın konuğu olacak. Mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ukrayna ekibinin başarılı futbolcusu Georgiy Sudakov, "Kendi planlarımız var. Kendi oyunumuzu ortaya koymaya çalışacağız. İlginç bir maç olacak. Çok güçlü bir rakibe karşı oynayacağız" ifadelerini kullandı.

Teknik Direktör Arda Turan'ın göreve gelmesiyle takımın oyun anlayışında ne gibi değişiklikler olduğuna dair de Sudakov, "Önceden daha serbest, 8 numara diye tarif edebileceğimiz bir pozisyonda oynuyordum. Şu an 10 numaraya yakın oynuyorum. Hocamız ceza sahasına daha yakın oynamamı, daha agresif olmamı istiyor. Bize oyunla ilgili birçok detay da veriyor. Bunları önemli buluyorum ve uygulamaya çalışıyorum" diye konuştu. - İSTANBUL