UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşında yarın Polonya'nın Krakow kentinde Beşiktaş'ı konuk edecek Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımı maç öncesi son antrenmanını yaptı.
Maçın oynanacağı Reymana Stadı'ndaki idmanın basına açık 15 dakikalık bölümünde Ukrayna ekibi, ısınma hareketleri ve pas çalışmaları gerçekleştirdi.
Son Dakika › Spor › Shakhtar Donetsk, Beşiktaş Maçı İçin Hazır - Son Dakika
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