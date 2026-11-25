Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta mücadelesinde İngiltere'de Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

17. dakikada sol kanattan Kerem'in yaptığı ortada kale önünde Vedat Muriqi'nin şutuyla top filelere gitti. Ancak VAR incelemesinin ardından Vedat'ın rakibine faul yaptığı gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

27. dakikada Greenwood'un ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Riznyk gole izin vermedi.

31. dakikada Alysson'un ceza sahası dışından çektiği şutta top dışarı çıktı.

40. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan Alysson'un vuruşunda kaleci Ederson topu rahat bir şekilde kontrol etti.

41. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Oğuz'un çaprazdan vuruşunu kaleci Riznyk kornere çeldi.

Stat: Stamford Bridge

Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, James Mainwaring

Shakhtar Donetsk: Riznyk, Tobias, Bondar, Mayviyenko, Henrique, Nazaryna, Alisson, Ocheretko, Gomes, Newertton, Traore

Yedekler: Kiril Fesiun, Marlon, Irakli Azarovi, Alaa Ghram, Dmytro Kryskiv, Isaque, Oleksandr Karavaev, Viktor Tsukanov, Teixeira, Bruninho, Luca Meirelles, Prosper Obah

Teknik Direktör: Arda Turan

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Oppong, Milan Skriniar, Archie Brown, N'Golo Kante, İsmail Yüksek, Mason Greenwood, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Vedat Muriqi

Yedekler: Mert Günok, Tarık Çetin, Ognjen Mimovic, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene, İrfan Can Kahveci, Romelu Lukaku

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu