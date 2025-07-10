Shakhtar Donetsk'ten Farklı Zafer

UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turu ilk maçında Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile Finlandiya temsilcisi Tampereen Ilves'i 6-0 mağlup ederek tur kapısı araladı.

UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turu ilk maçında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, Finlandiya ekibi Tampereen'i konuk etti. Arda Turan'ın öğrencileri mücadeleden 6-0 galip ayrılarak rövanş için büyük avantaj elde etti. Donetsk'e galibiyeti getiren golleri 26. ve 48. dakikalarında Alisson Santana, 43. dakikada Kaua Elias, 74. dakikada Kevin, 88. dakikada Pedrinho ve 90. dakikada Newerton kaydetti.

Rövanş mücadelesi 17 Temmuz Perşembe günü Finlandiya'da oynanacak. Turu geçen takım 2. eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi olacak. - İSTANBUL