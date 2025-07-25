Shakhtar Donetskli futbolcuya ırkçılık yapmıştı! Beşiktaş, o taraftara cezayı kesti

Süper Lig devi Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi eleme turunda oynanan Shakhtar Donetsk maçının ardından Ukrayna ekibinin futbolcusu Kevin'e yapılan ırkçı saldırı nedeniyle harekete geçti.

DİSİPLİN SORUŞTURMASI AÇILDI

Beşiktaş, Shakhtar futbolcusu Kevin'a ırkçı mesajlar gönderen kişinin kongre üyeliğinden çıkarılması için disiplin soruşturulması açıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Shakhtar Donetsk'in futbolcusu Kevin'e ırkçı ve nefret dolu mesajları kamuoyuna yansıyan, Beşiktaşlı duruşu ile değerlerinden nasibini almadığı bu vahim olayla anlaşılan ve ne yazık ki Kongre Üyemiz olan kişinin üyelikten çıkarılması amacıyla disiplin soruşturması başlatılmıştır. Kulübümüz ve büyük Beşiktaş taraftarı, geçmişte buna benzer yaşanmış birçok olayda ırkçılığa karşı tavrını net bir şekilde ortaya koymuştur. Bu vesileyle bir kez daha başta spor sahaları olmak üzere hayatın her alanında ırkçılığı lanetliyoruz." ifadeleri kullanıldı.