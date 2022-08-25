Shakira ile 12 yıllık ilişkisini noktalayan Pique, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi - Son Dakika
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Shakira ile 12 yıllık ilişkisini noktalayan Pique, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi

25.08.2022 17:23
Shakira ile 12 yıllık ilişkisini noktalayan Pique, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi

Barcelonalı futbolcu Gerard Pique, ünlü şarkıcı Shakira ile olan 12 yıllık ilişkisini noktalamasının ardından yeni sevgilisi Clara Chia Marti ile sarmaş dolaş görüntülendi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira ile 12 yıllık birlikteliğini sonlandıran Barcelona'nın yıldız futbolcusu Gerard Pique, yeni sevgilisi Clara Chia Marti ile sarmaş dolaş görüntülendi.

SEVGİLİSİ 23 YAŞINDA

Kendi şirketinde çalışan 23 yaşındaki çalışanı Clara Chia Marti ile ilişkisini artık gözlerden uzak yaşamayan Pique, sevgilisiyle objektiflere yakalandı. Fotoğrafların ortaya çıkmasından sonra sosyal medyada herkes, Shakira'nın Clara Chia Marti'den daha güzel olduğunu belirten yorumlarda bulundu.

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NE OLMUŞTU?

Shakira'nın Pique'yi başka bir kadınla yakaladıktan sonra ayrılık kararı aldığı iddia edilmişti. Daha sonra Barcelonalı süper yıldız Gerard Pique ile ünlü şarkıcı Shakira 12 yıllık ilişkilerini sonlandırdıklarını açıklamıştı. Shakira, Pique'nin de onayını alarak yaptığı paylaşımda, "Yollarımızı ayırdığımızı doğrulamaktan dolayı pişmanız. Birinci önceliğimiz olan çocuklarımızın iyiliği için mahremiyetimize saygı bekliyoruz." ifadeleri kullanmıştı.

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Barcelona, Shakira, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Shakira ile 12 yıllık ilişkisini noktalayan Pique, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi - Son Dakika
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