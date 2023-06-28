Shakira, Pique'nin ihanetini babasının yoğun bakımda olduğu süreçte öğrendi

Shakira ile Pique'nin ayrılığı gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Son olarak Shakira yaptığı açıklamayla, ihanete uğradığını babasının yoğun bakımda olduğu süreçte öğrendiğini ifade etti.

"HAYATTA EN ÇOK SEVDİĞİM İNSAN BENİ TERK EDİYORDU"

Shakira ihanet ve ayrılık sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "Evim dağılıyordu. Babamın yoğun bakımda olduğu sırada ihanet edildiğimi basından öğreniyordum. Babam, ayrılığımın ardından benimle ilgili büyük üzüntü yaşadığım için beni teselli etmek için Barcelona'ya geldi. Hayatta en çok sevdiğim insan, babam, en çok ihtiyacım olduğu anda beni terk ediyordu. Onunla konuşamıyor, en çok ihtiyaç duyduğum tavsiyeler için en iyi arkadaşıma gidemiyordum." dedi.

"KENDİ BAŞIMA İYİ OLACAĞIMI HİSSEDİYORUM"

Shakira daha önce yaptığı açıklamada ayrılığın hayata bakış açısını değiştirdiğini belirterek, "Bir şekilde, bunu başka bir perspektiften öğrenmeyi başardım ve kendi başıma iyi olacağımı hissediyorum. Bir kadının hayatta karşılaştığı zorluklarla yüzleşmesi gerektiğinde daha güçlü çıkması gerektiğine inanıyorum. Daha güçlü çıkmak, zayıflıklarınızı tanımayı ve kırılganlığınızı kabul etmeyi öğrenmek demektir." ifadelerini kullanmıştı.