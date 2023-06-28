Shakira, Pique'nin ihanetini babasının yoğun bakımda olduğu süreçte öğrendi - Son Dakika
Üye Girişi
Shakira, Pique'nin ihanetini babasının yoğun bakımda olduğu süreçte öğrendi

Shakira, Pique'nin ihanetini babasının yoğun bakımda olduğu süreçte öğrendi

28.06.2023 14:18

Shakira, yaptığı açıklamayla Pique'nin ihanet ettiğini babasının yoğun bakımda olduğu sırada öğrendiğini belirtti. Ayrılığın ardından babasıyla ilgili büyük üzüntü yaşadığını ve en çok ihtiyaç duyduğu anda terk edildiğini ifade eden Shakira, kendi başına iyi olacağını hissettiğini söyledi.

Shakira ile Pique'nin ayrılığı gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Son olarak Shakira yaptığı açıklamayla, ihanete uğradığını babasının yoğun bakımda olduğu süreçte öğrendiğini ifade etti.

"HAYATTA EN ÇOK SEVDİĞİM İNSAN BENİ TERK EDİYORDU"

Shakira ihanet ve ayrılık sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "Evim dağılıyordu. Babamın yoğun bakımda olduğu sırada ihanet edildiğimi basından öğreniyordum. Babam, ayrılığımın ardından benimle ilgili büyük üzüntü yaşadığım için beni teselli etmek için Barcelona'ya geldi. Hayatta en çok sevdiğim insan, babam, en çok ihtiyacım olduğu anda beni terk ediyordu. Onunla konuşamıyor, en çok ihtiyaç duyduğum tavsiyeler için en iyi arkadaşıma gidemiyordum." dedi.

"KENDİ BAŞIMA İYİ OLACAĞIMI HİSSEDİYORUM"

Shakira daha önce yaptığı açıklamada ayrılığın hayata bakış açısını değiştirdiğini belirterek, "Bir şekilde, bunu başka bir perspektiften öğrenmeyi başardım ve kendi başıma iyi olacağımı hissediyorum. Bir kadının hayatta karşılaştığı zorluklarla yüzleşmesi gerektiğinde daha güçlü çıkması gerektiğine inanıyorum. Daha güçlü çıkmak, zayıflıklarınızı tanımayı ve kırılganlığınızı kabul etmeyi öğrenmek demektir." ifadelerini kullanmıştı.

Ayrılığa dair en bomba itiraf Shakira'dan: Pique'nin ihanetini babam yoğun bakımdayken öğrendim
Ayrılığa dair en bomba itiraf Shakira'dan: Pique'nin ihanetini babam yoğun bakımdayken öğrendim
YORUMLAR
500

Gerard Piqué, Shakira, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Shakira, Pique'nin ihanetini babasının yoğun bakımda olduğu süreçte öğrendi - Son Dakika


Son Dakika
14:10 Shakira, Pique'nin ihanetini babasının yoğun bakımda olduğu süreçte öğrendi
14:06 Ayrılığa dair en bomba itiraf Shakira'dan: Pique'nin ihanetini babam yoğun bakımdayken öğrendim
13:57 Ünlülerin Tatil Paylaşımları
13:52 Ünlü isimler Kurban Bayramı'nı kutladı! Hadise ise sırt dekolteli pozlarını paylaştı
13:54 Bakan Özhaseki'den depremzede kadının ev talebine iç ısıtan yanıt: Bittiğinde gelip seni evine çıkaracağız
13:49 Bakan Özhaseki'den depremzede kadının ev talebine iç ısıtan yanıt: Bittiğinde gelip seni evine çıkaracağız
13:28 Kalidou Koulibaly, Müslüman olduğu için Al Hilal'e transfer olduğunu açıkladı
13:24 Dünyaca ünlü stoper Koulibaly, Suudi Arabistan'a transfer olma nedenini tek cümleyle özetledi
13:26 Kayıp kadın Büyükada'da ölü bulundu, ünlü sunucu yaşadığı isim benzerliği nedeniyle telefonları susmadı
13:22 Cansız bedeni bulunan kadınla isim benzerliği yaşayan Özlem Yıldız sessizliğini bozdu: Telefonum susmadı, ben iyiyim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2023 14:21:18. #1.12#
SON DAKİKA: Shakira, Pique'nin ihanetini babasının yoğun bakımda olduğu süreçte öğrendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement